Criança tem parada respiratória após reação alérgica a xarope em Fortaleza

Uma menina teve uma parada respiratória após tomar um xarope e foi socorrida por agentes da Guarda Municipal de Fortaleza na noite da última terça-feira (17). O caso ocorreu no bairro Parquelândia e foi registrado por câmeras do Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (CISFor).

De acordo com a Guarda Municipal, um homem que mora próximo ao CISFor acionou a guarnição noturna do órgão para ajudar a filha, que estava se engasgando e apresentava dificuldades de respiração.

A menina, segundo familiares, havia ingerido um xarope e estava deitada quando começou a ter uma reação alérgica.

Ao se deslocarem da avenida Jovita Feitosa para a rua Padre Guerra, onde ela se encontrava, os agentes atuaram para desengasgá-la e, depois, realizaram procedimentos para desobstrução de vias aéreas e respiração.

Atendimento emergencial

Com as ações, a criança conseguiu voltar a respirar parcialmente, mas ainda precisava de atendimento especializado com urgência. Os agentes da Guarda Municipal, então, providenciaram uma viatura para conduzi-la até o Instituto Dr. José Frota (IJF).

A menina chegou ao hospital com baixo nível de respiração e teve atendimento prioritário, recebendo inicialmente antialérgicos. Quando apresentou parada respiratória e episódio convulsivo, ela foi entubada.

Após o atendimento, a criança teve o quadro estabilizado e seguiu sob cuidados médicos. “Horas depois, o pai retornou à sede da corporação para agradecer o apoio prestado”, finalizou a Guarda Municipal.