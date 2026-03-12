Entre a esperança e o desespero: O drama familiar diante do desaparecimento de um ente querido

Há uns 10 dias, Vitoria Barreto, uma sobrinha que estava em Londres organizando sua inscrição para fazer doutorado em psicologia social e criar um polo formador em terapia comunitária na Inglaterra, desapareceu. Sua ausência das redes sociais e do convívio de sempre abriu um buraco de silêncio — um tipo de vazio que pesa no peito e muda o ritmo de quem a procura com o pensamento, a todo instante.

O que mais machuca é não ter certeza nenhuma, é procurar sinais e não encontrar respostas. Não saber onde está — se foi sequestrada, se sofreu algum acidente ou se buscou um refúgio tranquilo, longe dos ruídos das grandes cidades, e acabou não avisando — dá medo, dá angústia e deixa todos nós inquietos, pedindo, em silêncio, que ela esteja bem.

Essa ausência de respostas não apenas dói; ela reorganiza a forma como a família pensa, sente e toma decisões. Sem confirmação de vida ou morte, a família e amigos, vivem um “luto ambíguo” que mistura esperança, medo e culpa.

O que é o “luto ambíguo”?

Psicólogos chamam de luto ambíguo a experiência de perder alguém sem ter certeza do que aconteceu. Diferentemente de um luto após morte confirmada — em que, apesar da dor, existem rituais, despedidas e uma realidade incontornável —, o desaparecimento mantém a família num estado de suspensão.

É uma espécie de “porta entreaberta”: não se consegue fechar o ciclo porque sempre há a possibilidade de reencontro. Ao mesmo tempo, também não se consegue viver plenamente como antes, porque cada notícia, ligação desconhecida ou informação nas redes pode parecer um sinal.

Ansiedade, culpa e hipervigilância: reações frequentes

Entre os efeitos mais comuns está a ansiedade. Muitos familiares entram em hipervigilância: passam a observar carros que diminuem a velocidade na rua, a checar notificações a cada minuto, a revisitar locais, a ligar para hospitais e conhecidos, a percorrer grupos de mensagens e perfis de “achados e perdidos”. O cérebro tenta compensar a falta de informação ampliando a atenção a qualquer detalhe.

O problema é que esse estado de alerta constante cobra um preço: a pessoa se esgota, dorme mal, com dificuldade de se concentrar em tarefas simples.

Outro componente frequente é a ruminação — pensamentos que se repetem como um disco arranhado. “E se eu tivesse buscado mais cedo?”, “E se eu tivesse proibido de sair?”, “E se eu tivesse atendido aquela ligação?”. A mente tenta reconstruir a linha do tempo para encontrar uma explicação e, sobretudo, recuperar uma sensação de controle. Daí nasce também a culpa, mesmo quando não há responsabilidade real: em situações de incerteza extrema, culpar-se pode parecer mais suportável do que aceitar que algo grave pode ter acontecido sem que fosse possível impedir.

O luto ambíguo costuma vir acompanhado de uma oscilação intensa entre esperança e desespero. Um boato, uma foto parecida, um relato de avistamento podem reacender o ânimo; a ausência de retorno, logo depois, derruba. Datas comemorativas, aniversários, Dia das Mães e do Pais, Natal e Carnaval costumam funcionar como gatilhos: são momentos em que a falta se torna mais concreta, e a pergunta “onde ele/ela está?” volta com força.

Quando o corpo também sente

Embora seja uma dor emocional, a espera prolongada se manifesta no corpo. Insônia, queda de apetite, perda ou ganho de peso, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, palpitações e crises de pânico podem surgir ou se intensificar.

Em alguns casos, aparecem sinais associados a estresse pós-traumático: lembranças intrusivas do dia do desaparecimento, evitação de lugares e conversas, irritabilidade e sensação de ameaça constante. É como se o organismo não encontrasse um “ponto de repouso”, porque a história ainda não terminou.

A família muda por dentro

Dentro de casa, o desaparecimento costuma redesenhar papéis. Há quem assuma a busca como missão diária, quem se feche em silêncio, quem prefira evitar o tema para conseguir trabalhar e cuidar de outras responsabilidades.

Essa diferença de estratégias pode gerar conflitos: um familiar pode entender a “continuação da vida” como abandono; outro pode ver a busca incessante como caminho para adoecer. Além disso, decisões práticas — manter o quarto intacto ou reorganizar a casa, vender bens, lidar com documentos, dividir despesas — ganham um peso emocional enorme, porque cada escolha parece carregar um significado sobre desistir ou não.

Quando há crianças e adolescentes na família, a ausência tende a afetar o sentimento de segurança. Dependendo da idade, eles podem criar fantasias para preencher lacunas, sentir medo de sair de casa, apresentar regressões (como voltar a fazer xixi na cama), piorar na escola ou se irritar com facilidade.

O diálogo precisa ser honesto e adequado à idade: prometer que “vai ficar tudo bem” pode soar reconfortante no momento, mas pode aumentar a frustração se o tempo passa sem notícias.

O silêncio ao redor: quando a rede de apoio falha

Com o passar das semanas, um desafio adicional aparece: a solidão. Amigos e vizinhos podem se aproximar no início e, depois, se afastar por não saber o que dizer — ou por acreditarem que a família “precisa superar”. Comentários como “tem que ter fé e parar de pensar nisso” ou “isso foi castigo” tendem a machucar, porque reduzem uma tragédia complexa a frases prontas.

Quando a rede de apoio falha, a família pode se isolar justamente quando mais precisa de companhia, ajuda prática e escuta sem julgamento.

Como cuidar da saúde mental durante a busca

Não existe “forma certa” de reagir ao desaparecimento de alguém. Ainda assim, especialistas em saúde mental costumam recomendar medidas que funcionam como proteção contra o adoecimento. Uma delas é manter alguma rotina mínima — alimentação, sono e pausas — não por indiferença, mas por necessidade. Outra é dividir tarefas de busca e de cuidado: quando apenas uma pessoa concentra todas as decisões e deslocamentos, o risco de colapso aumenta.

Também ajuda estabelecer limites para o consumo de informações, sobretudo em redes sociais, onde boatos se espalham e imagens podem ser gatilhos de ansiedade.

Buscar acompanhamento psicológico pode oferecer um espaço seguro para lidar com a culpa, a raiva e a exaustão, além de ajudar a família a se comunicar melhor. Em alguns casos, pode ser necessário apoio psiquiátrico, especialmente quando há depressão, crises de pânico, uso abusivo de álcool ou sedativos, ou quando pensamentos de autolesão surgem. Entre os sinais de alerta estão semanas seguidas sem dormir direito, incapacidade de trabalhar, isolamento total e a sensação persistente de que “não dá mais para aguentar”.

Evitar a culpabilização: um cuidado fundamental

Quando ocorre o desaparecimento de um ente querido, é comum que o ambiente familiar seja tomado por sentimentos intensos de culpa, mesmo quando não há responsabilidade real. Evitar a culpabilização é fundamental para preservar a saúde emocional dos envolvidos. Ao invés de buscar culpados, a família pode se fortalecer por meio da compreensão mútua, acolhendo as emoções e evitando julgamentos. A aceitação de que a situação não pode ser controlada por um único indivíduo abre espaço para apoio e solidariedade, reduzindo tensões e conflitos internos.

Uma ferida que não cicatriza

Do ponto de vista emocional, o desaparecimento é uma ferida aberta: não há certezas que organizem a memória e permitam a despedida. Para muitas famílias, o tempo não “cura”, apenas muda o tipo de dor — que pode se tornar mais silenciosa, mas não necessariamente menor.

Reconhecer o luto ambíguo como um sofrimento real, e não como exagero, é um passo importante para que parentes encontrem acolhimento e apoio. E, enquanto a busca acontece, lembrar do básico — dormir, comer, pedir ajuda, revezar responsabilidades, não se culpar e não culpar ninguém — pode ser a diferença entre resistir e adoecer com a ausência.

