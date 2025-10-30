Diário do Nordeste
Com hits do passado e balé, Garota Safada volta aos palcos

João Lima Neto
Rafa Kalimann e Nattan emocionados e sorrindo.

É Hit

Nattan vende mansão no Ceará

Redação
Imagem mostra Vicente Nery com microfone em uma mão, usando chapéu e cantando.

Opinião

Após 10 anos sem gravar, Vicente Nery prepara DVD

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto
Adma Andrade

É Hit

Cantora da Limão com Mel sofre acidente nos EUA

Entrevistas

É Hit

Com hits do passado e balé, Garota Safada volta aos palcos

Os vocalistas Matheus Ricco e Regina Fernandes são as novas vozes da banda.

João Lima Neto 30 de Outubro de 2025
Rafa Kalimann e Nattan emocionados e sorrindo.

É Hit

Nattan vende mansão no Ceará para viver com Rafa Kalimann em SP

Casal se prepara para a chegada de Zuza e revela detalhes do quarto da bebê.

Redação 29 de Outubro de 2025
Imagem mostra Vicente Nery com microfone em uma mão, usando chapéu e cantando.

Opinião

Após 10 anos sem gravar, Vicente Nery prepara DVD com nomes nacionais

Produção terá músicas inéditas e a participação de diversos artistas.

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 28 de Outubro de 2025
Montagem de Vanessa Rios com fotos dela com e sem cabelo após diagnóstico da doença

É Hit

Vanessa Rios trabalhou dois anos mesmo com o diagnóstico de câncer no pulmão

Cantora buscou tratamento no exterior.

Redação 27 de Outubro de 2025
Mara Pavanelly no palco de São José de Ribamar. Uma segunda foto traz ele chegando ao local do evento mancando.

É Hit

Mara Pavanelly passa por cirurgia de emergência para retirar próteses de silicone

Sintomas levantaram suspeita de infecção.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
Vanessa Rios é uma mulher loira e branca. Na foto, uma selfie, ela está próximo a uma cadeira preta com uma mochila rosa em cima.

É Hit

Velório de Vanessa Rios será aberto ao público em Pernambuco

A cantora fez parte de diversas bandas de forró, como Capim com Mel e Forró do Muído.

Redação 26 de Outubro de 2025
video

É Hit

Cantor da banda Styllus é atacado por cães ao passear com labrador

Dono de animais soltos em rua respondeu artista com 'tom de ameaça'.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
Assista

É Hit

Waldonys deixa iPhone cair durante salto de paraquedas; veja como ficou aparelho

Cantor realizava apresentação no Aeroclube de Pernambuco.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
Cantora Vanessa Rios em foto em show

É Hit

Morre Vanessa Rios, ex-cantora das bandas Forró do Muído e Capim com Mel em Recife

Aos 42 anos, ela recebia tratamento contra um câncer.

João Lima Neto 26 de Outubro de 2025
João Gomes revelou que no início foi difícil reduzir a bebida

É Hit

João Gomes revela que parou de beber e teve alucinações durante a abstinência

Cantor pernambucano contou que diminuiu a bebida por saúde e pelos filhos.

Redação 26 de Outubro de 2025
VÍDEO

É Hit

Natanzinho Lima é atingido por celular durante show em Minas Gerais; veja vídeo

No momento, o artista fazia uma transição entre músicas e recebia celulares do público

João Lima Neto 25 de Outubro de 2025
VÍDEO

É Hit

Cantora da Limão com Mel sofre acidente em turnê nos Estados Unidos

Apesar do susto, o quadro da artista é estável

João Lima Neto 25 de Outubro de 2025
VÍDEO

É Hit

Cantor Josué Bom de Faixa é internado e pede orações aos fãs

O cantor pernambucano tem 24 anos

João Lima Neto 25 de Outubro de 2025
Dona Bill, Wesley Safadão e Dudu Oliveira, tio do cantor, estão presentes em primeiro episódio

É Hit

Próximo do TBT Fortaleza, Wesley Safadão lança documentário

Fãs podem assistir projeto no Instagram.

João Lima Neto 24 de Outubro de 2025
Imagem colorida como foto de Marília Mendonça sorrindo, com uma coroa dourada sobre a cabeça, em um fundo artístico com colagens de flores, beija-flores, papéis escritos e elementos em tons de azul e dourado. Ao lado, aparece a assinatura “Marília Mendonça”.

É Hit

Sem uso de IA, música inédita de Marília Mendonça é lançada

Na letra, a artista revisita um dos temas mais marcantes da própria obra: o amor não correspondido.

Redação 24 de Outubro de 2025
Paula Proença era prima da cantora Ana Castela.

É Hit

Prima de Ana Castela morre em Cuiabá após parto de emergência

A causa do falecimento de Paula Proença Castela Ribeiro não foi divulgada.

Redação 23 de Outubro de 2025
Mari e Júlia aproveitaram a lua de mel em Punta Cana.

É Hit

Mari Fernandez justifica escolha de lua de mel em grupo

A cearense se casou com a influenciadora Júlia Ribeiro há uma semana

Redação 23 de Outubro de 2025
montagem de fotos de Yasmin Santos e Maria Venture mostrando alianças.

É Hit

Yasmin Santos confirma fim de noivado com Maria Venture: 'Jamais esquecerei'

Apesar de tentar uma reconciliação, casal não conseguiu chegar a um acordo

Redação 22 de Outubro de 2025
Yhudy e Mileide Mihaile sentando no estúdio do Poddelas

É Hit

Yhudy, filho de Safadão e Mileide, revela que só ganhará celular aos 15 anos

Ele também mostrou a cicatriz que ganhou após cirurgia na cabeça

Redação 22 de Outubro de 2025
Momento em que padre realizou o batizado dos filhos de João Gomes.

É Hit

João Gomes e Ary Mirelle fazem batizado de filhos aos pés do Cristo Redentor

Além do rito religioso, eles aproveitaram o momento para renovar os votos matrimoniais

Redação 22 de Outubro de 2025
