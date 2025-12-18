João Gomes anuncia aposentadoria de chapéu e construção de escritório

O cantor João Gomes anunciou, em publicação no Instagram, nessa quarta-feira (17), a aposentadoria de um item pessoal carregado de simbologia: o primeiro chapéu de couro. Segundo o artista, a peça é a primeira que ele usou desde que iniciou a vida como artista em turnês musicais.

Confeccionado em couro nas cores vinho e branco, o modelo se destaca pelos recortes geométricos sobrepostos, costuras ornamentais decorativas e a aplicação de tachas metálicas prateadas que conferem um brilho rústico.

Detalhes em tiras de couro caramelo trançadas e perfurações decorativas na aba completam o design, que se tornou um símbolo da identidade visual do cantor.

Chapéu foi presente da mãe do artista

João Gomes chegou a revelar que o presente foi dado pela mãe, Kátia Gomes, no início da carreira. "E agora, definitivamente, meu primeiro chapéu será aposentado da estrada. Morro de medo de perder, mas tenho que agradecer a minha mãe por ter me dado um presente tão importante", relatou o cantor em postagem.

Recentemente, ele usou o chapéu na gravação do projeto "Dominguinho", álbum que deu a ele vitórias no Grammy Latino e no Prêmio Multishow. A peça também é vista na gravação do projeto Tiny Desk.

"Tão bonito que dá certo com qualquer roupa e qualquer ocasião", ressaltou o artista em postagem.

João Gomes irá construir escritório

Ainda em rede social, o pernambucano revelou que irá construir um escritório em 2026. E, segundo ele, o primeiro chapéu de couro usado na carreira terá um espaço especial na sala.

"Ano que vem vou fazer meu escritório de trabalho, e aí ele [chapéu] vai ficar num lugar legal", concluiu João Gomes.