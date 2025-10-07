João Gomes estreia versão brasileira do Tiny Desk

O cantor João Gomes será o responsável por inaugurar o Tiny Desk Brasil, versão nacional do aclamado projeto musical que conquistou o mundo com apresentações intimistas de grandes artistas. O episódio de estreia entrou no ar nesta terça-feira (7), no canal oficial do projeto no YouTube.

Inspirado no formato original criado em 2008 pela National Public Radio (NPR), o Tiny Desk Brasil seguirá o conceito de aproximar o público dos artistas em performances ao vivo, em um ambiente reduzido e acolhedor.

Assista ao Tiny Desk Brasil com João Gomes:

Nesta primeira fase, o programa contará com duas temporadas, cada uma com cinco episódios, exibidos sempre às terças-feiras. Os nomes das próximas atrações continuam sendo mantidos em sigilo, o que aumenta a expectativa do público.

A curadoria da edição brasileira é assinada pela Anonymous Content Brazil em parceria com o hub Amabis, responsáveis por adaptar o formato internacional à cena musical nacional.

Nomes históricos da música já participaram de projeto

O Tiny Desk Concert já soma mais de mil apresentações em seu histórico e recebeu nomes como Alicia Keys, Billie Eilish, Bad Bunny, Tyler, The Creator, Sting (The Police), Taylor Swift, Bono (U2), além dos brasileiros Milton Nascimento, Liniker e Seu Jorge.

Com a estreia de João Gomes, o Brasil entra oficialmente para o seleto grupo de países que receberam versões locais do projeto.