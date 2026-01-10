Causa da morte de Isabel Veloso é divulgada por hospital

A causa da morte de Isabel Veloso foi divulgada pelo Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, na tarde deste sábado (10). Em nota, a unidade detalhou que a influenciadora morreu "em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea, indicado em alguns cenários para o tratamento de Linfoma de Hodgkin."

Ela estava internada na unidade hospitalar, recebendo acompanhamento especializado, segundo informações enviadas à CNN Brasil. "Nos últimos dias, apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais", acrescentou o Hospital.

Isabel descobriu o linfoma de Hodgkin em 2021, aos 15 anos. Após realizar cirurgias e tratamentos, comemorou a remissão em 2023. No início de 2024, porém, recebeu a notícia de que o câncer havia retornado, sem opções eficazes de tratamento naquele momento.

Em maio de 2025, Isabel comemorou uma nova remissão e a possibilidade de realizar o transplante de medula óssea. O procedimento ocorreu em outubro, com a medula do pai, Joelson, escolhida entre os potenciais doadores.

Ela vinha lidando com complicações após fazer o transplante de medula óssea. O corpo de Isabel enfrentava a rejeição do enxerto, conhecida como Doença do Enxerto contra o Hospedeiro, assim como infecções graves.