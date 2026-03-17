Morre Kiki Shepard, atriz de 'Grey's Anatomy', aos 74 anos

Kiki Shepard, conhecida por trabalhos na televisão e por comandar o "Showtime at the Apollo", morreu aos 74 anos nesta segunda-feira (16). A artista também participou de séries como "Grey’s Anatomy" e "Todo Mundo Odeia o Chris".

A informação foi divulgada pelo site TMZ. Segundo a assessora LaShirl Smith, a artista sofreu um ataque cardíaco fulminante em Los Angeles, e a morte foi considerada inesperada.

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Ao longo da carreira, Kiki se destacou por sua versatilidade, atuando como apresentadora, atriz, produtora, dançarina e coreógrafa. Um de seus trabalhos mais marcantes foi à frente do programa Showtime at the Apollo, quando dividiu o palco com Steve Harvey entre 1987 e 2002, apresentando novos talentos no tradicional teatro do Harlem.

Na televisão, também acumulou participações em produções conhecidas, como "Baywatch" e "Mind Your Business". Além da TV, a artista esteve no cinema, com atuação em "Blackjack Christmas", e teve forte presença nos palcos.

Antes de se consolidar como atriz e apresentadora, Kiki iniciou sua trajetória profissional como dançarina nos anos 1970, integrando a D.C. Repertory Dance Company.