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Quem é Helena Raquel, pastora que viralizou com pregação contra o feminicídio

Registros do discurso da missionária alcançaram milhões de visualizações nas redes sociais.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 10:13)
País
Mulher em um evento falando ao microfone, com uma pessoa ao fundo e uma plateia de espectadores atentos.
Legenda: Pregação aconteceu na última edição do Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora.
Foto: Reprodução/YouTube.

A pastora Helena Raquel viralizou no último fim de semana após trechos de uma pregação dela contra o feminicídio e a violência doméstica serem compartilhados nas redes sociais. Um dos registros já ultrapassou 14 milhões de visualizações.

O discurso foi feito no último domingo (3) no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, o maior evento evangélico do País, realizado neste ano em Camboriú (SC). 

Na fala, Helena incentiva as mulheres a não se calarem diante de cenários de abuso físico e psicológico, mesmo que os agressores sejam frequentadores da igreja. "Pare de orar por ele hoje e comece a orar por você", clamou.

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O que a pastora disse no Congresso dos Gideões

Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar tua vida da morte. [...] Você precisa ter coragem para sair, denunciar e buscar um lugar seguro. E não acredite em pedidos de desculpa, porque quem agride mata.
Helena Raquel
Pastora, escritora e professora

Em outro recorte da palestra, a religiosa chama a atenção para casos de vítimas que são forçadas a não denunciar por orientação da própria Igreja.

"O que eu estou dizendo aqui é um saber empírico. Como não há pesquisa, não há o dado, isso é um saber empírico. Mas é um saber empírico porque eu tenho 47 anos de idade e nasci num lar cristão", disse.

Helena ainda criticou o que chama de “corporativismo religioso”, defendeu que a fé estar atrelada aos bons valores sociais e ao respeito ao próximo.

"Violêcia contra mulher existe, pedofilia existe, machão que prega e soca a mulher em casa existe, e nós sabemos. Se não for no nosso alcance, podemos orar e chorar. Mas se for no nosso alcance, 'joga' o travesseiro da conivência no lixo. Levante-se e faça alguma coisa", bradou.

Confira a pregação completa de Helena Raquel

Quem é Helena Raquel?

Carioca de 47 anos, Helena Raquel participa do magistério há mais de três décadas. Ela é líder da Assembleia de Deus Vida na Palavra (ADPIV) no Rio, casada com o pastor Eleomar Dionel e mãe da Maria Clara.

Helena comparece Congresso dos Gideões desde 2012 e ministra palestras desde 2019. Na edição deste ano, a palavra dela foi intitulada “Quebrando o silêncio”, em que abordou temas sensíveis como violência doméstica, feminicídio e abuso sexual.

Três pessoas sorridentes em evento religioso, com destaque para uma mulher vestida de vermelho e criança ao lado, em ambiente de celebração cristã.
Legenda: Pastora Helena Raquel e família.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Além das palestras em apoio às mulheres, Helena está a frente do projeto Pastoras do Brasil, que apoia e impulsiona a liderança feminina.

A pastora também é autora de 13 livros sobre o assunto, como "Libertando a Alma", a coletânea "Crescendo com as Mulheres da Bíblia" e "Eleitas: a legitimidade e o valor do ministério feminino".

Violência contra a mulher persiste no Brasil 

O clamor da pastora Helena Raquel é fundamentado em dados recentes de crimes contra a mulher no Brasil. Conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só em 2025, 1.568 foram mulheres vítimas de feminicídio no País.

Desde a aprovação da lei do feminicídio, em 2015, ao menos 13.703 mulheres já foram assassinadas por serem mulheres. Somado a isso, nos últimos cinco anos, houve um crescimento de 14,5% nos registros de feminicídios no Brasil.

Nos comentários dos recortes da pregação de Helena, diversas publicações de vítimas evidenciam essa realidade. "Infelizmente minha mãe foi vítima de violência doméstica e na época a igreja a orientou a orar, ao invés de dar caminhos para ela se “salvar”', comentou uma internauta no Instagram.

"Nós mulheres feridas agradecemos, como fez falta uma pregação dessa no meu tempo; que Deus te proteja e te ilumine", agradeceu uma seguidora. "Essa mulher foi usada por Deus nesse tempo para despertar aqueles que ainda passam por isso dentro de um local onde era para ser protegido", comentou outra.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

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