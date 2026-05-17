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Cadela desaparecida é encontrada dentro de parede concretada no Paraná

Animal, que é cuidado por moradores de um bairro em Guarapuava, estava desaparecido há cerca de 10 dias.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Montagem com duas imagens mostra o resgate de uma cachorrinha de pelagem escura que estava presa dentro de uma parede cinza. Na primeira foto, um homem usa ferramentas no chão para abrir um buraco de onde o animal espreita a cabeça e as patas dianteiras; na segunda, o buraco está maior e a cachorrinha é ajudada a sair por completo.
Legenda: Polícia Civil do Paraná investiga se houve maus-tratos no caso de cachorra resgatada de parede concreta.
Foto: Reprodução / g1 / Katia Cristina Pugsley.

Uma cadela que estava desaparecida há cerca de 10 dias foi encontrada dentro de uma parede concretada de uma casa em obras, no Paraná.

Pandora, nome do animal, é cuidada por moradores do bairro Morro Alto, na cidade de Guarapuava, e foi resgatada neste sábado (16) após moradores ouvirem o choro da cachorra

A Polícia Civil do Paraná investiga como e quando o animal foi para dentro da parede e se houve crime de maus-tratos.

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Conforme o g1, policiais afirmaram que o espaço no qual a cachorra estava era oco, sem porta ou janela para saída. 

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Sons de choro chamaram atenção para imóvel

A parede foi quebrada após os vizinhos ouvirem sons de choro vindos do imóvel em obras, cujos responsáveis não são conhecidos.

Ao portal, uma das moradoras da vizinhança explicou que Pandora é cuidada comunitariamente há cerca de três anos.

No processo de busca pela cadela, os moradores chegaram a perguntar se trabalhadores da obra não teriam visto Pandora.

 

Montagem com duas imagens mostra o resgate de uma cachorrinha de pelagem escura que estava presa dentro de uma parede cinza. Na primeira foto, um homem usa ferramentas no chão para abrir um buraco de onde o animal espreita a cabeça e as patas dianteiras; na segunda, o buraco está maior e a cachorrinha é ajudada a sair por completo.
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