Cadela desaparecida é encontrada dentro de parede concretada no Paraná

Uma cadela que estava desaparecida há cerca de 10 dias foi encontrada dentro de uma parede concretada de uma casa em obras, no Paraná.

Pandora, nome do animal, é cuidada por moradores do bairro Morro Alto, na cidade de Guarapuava, e foi resgatada neste sábado (16) após moradores ouvirem o choro da cachorra.

A Polícia Civil do Paraná investiga como e quando o animal foi para dentro da parede e se houve crime de maus-tratos.

Veja também Mundo OMS declara Ebola emergência internacional de saúde; saiba o que é a doença PontoPoder Câmara de Fortaleza aprova Frente Parlamentar em Defesa da Causa Animal

Conforme o g1, policiais afirmaram que o espaço no qual a cachorra estava era oco, sem porta ou janela para saída.

A cachorra apresentava sinais de desidratação e tem sido, desde que foi resgatada, cuidada por uma das moradoras da região

Sons de choro chamaram atenção para imóvel

A parede foi quebrada após os vizinhos ouvirem sons de choro vindos do imóvel em obras, cujos responsáveis não são conhecidos.

Ao portal, uma das moradoras da vizinhança explicou que Pandora é cuidada comunitariamente há cerca de três anos.

No processo de busca pela cadela, os moradores chegaram a perguntar se trabalhadores da obra não teriam visto Pandora.