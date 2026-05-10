Atleta morre durante prova de ultradistância de ciclismo no interior de MG

Uma atleta de 48 anos morreu durante participação em prova de ciclismo de ultradistância na madrugada deste sábado (9) em Paranguaçu, no interior de Minas Gerais. Eliana Tamietti era uma das competidoras de uma edição do BikingMan Brasil, e a suspeita era de que ela tenha sofrido um mal súbito.

Ela estava acompanhada de outros três atletas, que haviam parado rapidamente durante o trajeto. Eliana seguiu sozinha por alguns segundos antes de cair.

Conforme o portal g1, o trajeto da prova era um percurso de 555 km com saída e chegada em São José dos Campos (SP), mas com passagem por cidades do interior paulista e mineiro.

Ciclista caiu durante a prova

Eliana passou mal durante o trecho do evento que passava por Piranguaçu, no interior de Minas Gerais. O evento, por meio de nota, divulgou que ela recebeu atendimento rapidamente, mas não resistiu.

Ao g1, Vinícius Martins, diretor da prova, declarou que Eliana caiu após sofrer um possível mal súbito enquanto pedalava em uma estrada de terra nas proximidades de Piranguaçu.

Veja também País Sogra de governador de Goiás é presa em operação contra migração ilegal para os EUA País Dois casos de hantavírus são confirmados no Paraná; outros 11 são investigados

Até o momento, o laudo preliminar apontou "mal súbito, queda e morte", mas segue inconclusivo, pois ainda não há confirmação se Eliana morreu em consequência de um problema de saúde anterior ou por traumas causados pela queda.

Apesar do ocorrido, a competição não foi cancelada. Em decisão conjunta com a família da ciclista, o evento segue acontecendo, com previsão de término para este domingo (10).

Quem era Eliana Tamietti?

Mineira de Belo Horizonte, Eliana era conhecida no meio do ciclismo esportivo, sendo presença constante em provas de ultradistância e gravel, modalidade disputada em bicicletas adaptadas tanto para trechos de asfalto quanto de terra.

O velório de Eliana Tamietti será na tarde deste domingo em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.