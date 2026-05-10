Veja 10 mensagens literárias para mandar em homenagem ao Dia das Mães

Neste 10 de maio, o Brasil comemora o Dia das Mães, que ocorre anualmente no segundo domingo de maio. Para marcar a data, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 10 mensagens em homenagem a elas.

A literatura, seja em poesia ou prosa, por vezes fala melhor aquilo que queremos dizer. Neste sentido, autoras e autores escreveram versos e frases que dão conta de diversos sentimentos ligados a este tema universal: as mães.

Confira os 10 trechos de livros e poesias que colocam em palavras o carinho e o amor para enviar às mães!

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1- “Mãe”, de Mário Quintana

Mãe! São três letras apenas

As desse nome bendito:

Três letrinhas, nada mais...

E nelas cabe o Infinito

E palavra tão pequena

– confessam mesmo os ateus –

É do tamanho do Céu!

E apenas menor que Deus…

Para louvar a nossa mãe,

Todo bem que se disser

Nunca há de ser tão grande

Como o bem que ela nos quer.

Palavra tão pequenina,

Bem sabem os lábios meus

Que és do tamanho do Céu

E apenas menor que Deus!

2- “Para Sempre”, de Carlos Drummond de Andrade

Por que Deus permite

Que as mães vão-se embora?

Mãe não tem limite,

É tempo sem hora,

Luz que não apaga

Quando sopra o vento

E chuva desaba,

Veludo escondido

Na pele enrugada,

Água pura, ar puro,

Puro pensamento.

3- “Ser Mãe”, de Coelho Neto

Ser mãe é desdobrar fibra por fibra

o coração! Ser mãe é ter no alheio

Lábio que suga, o pedestal do seio,

Onde a vida, onde o amor, cantando, vibra.

Ser mãe é ser um anjo que se libra

Sobre um berço dormindo! É ser anseio,

É ser temeridade, é ser receio,

É ser força que os males equilibra!

Todo o bem que a mãe goza é bem do filho,

Espelho em que se mira afortunada,

Luz que lhe põe nos olhos novo brilho!

Ser mãe é andar chorando num sorriso!

Ser mãe é ter um mundo e não ter nada!

Ser mãe é padecer num paraíso!

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4- Trecho de “O Remorso de Baltazar Serapião”, de Valter Hugo Mãe

As mães são como lugares de onde Deus chega. Lugares onde Deus está e a partir dos quais pode chegar até nós. Porque só através deles nos encontramos aqui e, por isso, não há mãe alguma que não mereça o céu, porque, em verdade, as mães transportam o céu dentro delas.

5- “De Mãe”, de Conceição Evaristo

O cuidado de minha poesia

aprendi foi de mãe,

mulher de pôr reparo nas coisas,

e de assuntar a vida.

A brandura de minha fala

na violência de meus ditos

ganhei de mãe,

mulher prenhe de dizeres,

fecundados na boca do mundo.

Foi de mãe todo o meu tesouro

veio dela todo o meu ganho

mulher sapiência, yabá,

do fogo tirava água

do pranto criava consolo.

Foi de mãe esse meio riso

dado para esconder

alegria inteira

e essa fé desconfiada,

pois, quando se anda descalço

cada dedo olha a estrada.

Foi mãe que me descegou

para os cantos milagreiros da vida

apontando-me o fogo disfarçado

em cinzas e a agulha do

tempo movendo no palheiro.

Foi mãe que me fez sentir

as flores amassadas

debaixo das pedras

os corpos vazios

rente às calçadas

e me ensinou,

insisto, foi ela

a fazer da palavra

artifício

arte e ofício

do meu canto

da minha fala.

6- “Ensinamento”, de Adélia Prado

Minha mãe achava estudo

a coisa mais fina do mundo.

Não é.

A coisa mais fina do mundo é o sentimento.

Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,

ela falou comigo:

“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.

Arrumou pão e café , deixou tacho no fogo com água quente.

Não me falou em amor.

Essa palavra de luxo.

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7- Trecho de “Flores”, de Afonso Cruz

“As mães são as fiéis depositárias da nossa infância, dos primeiros anos. As tuas memórias mais importantes, mais formadoras, não são tuas, são dela. E quando a tua mãe morrer, levará consigo a tua infância, perderás os primeiros anos da tua vida. Por isso, trata-a bem.”

8- “Em Teu Ventre”, de José Luís Peixoto

Entre o infinito do céu

e o infinito da terra, existe

o teu infinito, igualmente

desmedido e ilimitado.

Mãe, o tempo não é capaz

de conter-te.

9- Trecho de “Em Algum Lugar Nas Estrelas”, de Clare Vanderpool

“Minha mãe era como a areia. Do tipo que esquenta na praia quando você sai da água tremendo de frio. Do tipo que gruda no corpo, deixando uma impressão na pele para fazer você se lembrar de onde esteve e de onde veio. Do tipo que você continua achando nos sapatos e nos bolsos muito tempo depois de ter ido embora da praia.”

10- "As Três Letras de Mãe", de Bráulio Bessa

Ela tem o poder de carregar

toneladas de amor e de ternura,

uma infinidade de bravura

e uma luz que jamais vai se apagar,

pois seu brilho é capaz de iluminar

o caminho que vamos percorrer.



Se arrisca pra poder nos proteger

Não importa por onde a gente for.

Nas três letras de mãe tem tanto amor

que não há quem consiga descrever.