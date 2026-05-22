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Pai de Daniel Vorcaro tem surto psicológico em presídio de MG, diz jornal

Henrique Vorcaro está preso desde o dia 14 de maio na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Foto de retrato de um homem, com cabelo grisalho e olhar sério, em fundo branco, usando camisa escura e blazer cinza. Imagem tipo documento.
Legenda: Empresário é acusado de praticar condutas de intimidação, de coerção, de obtenção de informações sigilosas.
Foto: Reprodução / Linkedin.

O empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, teve um surto psicológico registrado nessa quinta-feira (21) no presídio Nelson Hungria, em Contagem (MG), onde está preso desde o último dia 14.

Henrique, que sofre de depressão, teria se abalado com a informação de que a primeira proposta de delação premiada do filho foi rejeitada pela Polícia Federal (PF). As informações são do O Globo.

A blindagem aos familiares foi um dos pedidos feitos pelo banqueiro à equipe que iniciou as tratativas. Porém, o material apresentado não foi considerado suficiente para a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR).

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Para os investigadores, o material extraído dos celulares de Daniel, de Fabiano Zettel e do ex-operador Phillipi Mourão, o Sicário, tem muito mais elementos do que as informações listadas no rascunho de delação até agora.

As instituições concordaram em uma segunda chance para os advogados de Daniel apresentarem provas sobre o esquema bilionário de fraudes bancárias. Uma nova data deve ser decidida em breve.

Quem é Henrique Vorcaro?

Henrique é suspeito de integrar uma organização criminosa que praticava condutas de intimidação, de coerção, de obtenção de informações sigilosas e de invasões a dispositivos informáticos.

Ele é apontado pelas investigações como o "demandante, beneficiário e operador financeiro" da chamada "A Turma", um grupo comandado por Daniel Vorcaro para vigiar e intimidar desafetos que contrariavam os seus interesses, segundo a PF.

Henrique também era diretor-presidente do Grupo Multiplar desde o ano 2000. A companhia é investigada pela PF por suspeita de manter atividade financeira com o grupo Master.

Investigação

A investigação apura os crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, de organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e de violação de sigilo funcional.

Segundo o Estadão, Henrique Vorcaro é suspeito de se beneficiar de desvios do Banco Master, por meio de operações fraudulentas com fundos de investimento. Segundo a PF, o dono do Master tentou esconder R$ 2 bilhões na conta do pai.

Ainda conforme o jornal, Henrique embarcaria nesta quinta (14) para Brasília para visitar o filho na carceragem da Superintendência da PF em Brasília. Daniel Vorcaro foi preso em março, na 3ª fase da operação.

Outras prisões da família Vorcaro

Daniel Vorcaro foi preso em novembro do ano passado na 3ª fase da Operação Compliance zero. Após ele, outros membros da mesma família também foram detidos pela PF por supostamente participarem dos esquemas financeiros do Banco Master. São eles:

  • Felipe Cançado Vorcaro: Identificado como o operador financeiro de Daniel, responsável pela logística dos pagamentos mensais e manobras societárias
  • Oscar Vorcaro: Citado como o pai de Felipe e diretor formal da empresa BRGD S.A., que servia como fonte dos recursos para o esquema
  • Fabiano Zettel: cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel teria atuado no esquema investigado por meio do recebimento de R$ 190,2 milhões em dividendos de um fundo apontado como instrumento de lavagem de dinheiro.
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