PF prende primo de Daniel Vorcaro em operação do caso Master

Entre os alvos da 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Policia Federal, está Felipe Cançado Vorcaro, primo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira (7), segundo o portal g1.

Ao todo, policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ações ocorrem nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

O presidente nacional do partido Progressistas (PP), o senador Ciro Nogueira, também é alvo da operação. Os agentes da PF cumprem mandado de busca e apreensão na residência do parlamentar, em Brasília.

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Conforme o jornal O Globo, os alvos da operação são:

Ciro Nogueira, senador e presidente do PP;

Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro;

Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão de Ciro Nogueira;

Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho;

Empresas Green Investimentos e Green Energia Fundo de Investimentos.

Bens milionários bloqueados

A decisão judicial também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.

A Operação Compliance Zero apura possíveis irregularidades financeiras ligadas ao Banco Master. A PF não divulgou detalhes sobre a participação dos investigados nem sobre os crimes apurados nesta nova fase da investigação.