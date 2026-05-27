Fim da escala 6x1 é aprovada na Câmara dos Deputados; jornada de trabalho também será reduzida

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (27), uma proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1. A medida também confirma a redução de jornada de 44 para 40 horas semanais. A proposta foi aprovada por 472 votos a 22, em primeiro turno, e 461 a 19 votos, em segundo turno. A proposta segue, agora, para análise dos senadores, ainda sem data. As informações são do G1.

Vale ressaltar que mais cedo, na tarde desta quarta-feira, a comissão responsável por discutir a PEC aprovou o parecer do relator, deputado Leo Prates (Republicanos-BA). O texto-base foi aprovado com 34 votos a favor e 4 contra.

De acordo com a proposta, a redução será gradual em até 14 meses. As primeiras duas horas de diminuição, de 44 para 42, devem ser estabelecidas em até dois meses após a promulgação da PEC. As quatro horas restantes serão confirmadas em até 12 meses após a primeira redução.