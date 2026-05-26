Camilo acusa Ciro de traição e diz que ex-aliado voltou ao Ceará 'movido pelo ódio'

O senador Camilo Santana (PT) acusou o ex-ministro e pré-candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), de ter rompido com o grupo governista por “capricho e prepotência”. Ele afirmou que o antigo aliado retornou ao debate político estadual “movido por ódio” e “sentimento de vingança”. As declarações foram concedidas pelo petista nesta terça-feira (26), durante entrevista à live do PontoPoder.

Aos jornalistas Jéssica Welma e Wagner Mendes, Camilo disse que o tucano "não olhava para o Ceará há mais de 20 anos". "Agora, aparece movido de ódio e sentimento de vingança", disse.

“Há três anos o Ciro vem batendo em mim movido por esse ódio, por esse sentimento de vingança. Ele traiu a Izolda (Cela), que era a nossa candidata a governadora, uma mulher, ele traiu uma mulher porque queria empurrar goela abaixo o Roberto Cláudio, e aí eu virei o traidor", disse Camilo.

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"Quem traiu foi ele, traiu uma mulher, um projeto, quem mudou de lado foi ele. Eu sempre fui do lado do Lula e do lado do Cid (Gomes). Tenho muito orgulho de ter sucedido o Cid. Agora, vem (o Ciro) dizer que a máscara do Camilo vai cair. A máscara que está caindo é a dele, que está mostrando o poço de ódio, arrogância, prepotência e baixo nível" Camilo Santana (PT) Senador

Legenda: Camilo Santana fez críticas à postura do pré-candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes. Foto: Ismael Soares.

Rompimento entre aliados

Camilo ainda ressaltou que manteve a lealdade política aos aliados — inclusive Ciro — durante os oito anos em que governou o Ceará. “Talvez não tenha tido um governador mais leal e correto do que eu fui ao longo desses oito anos”, disse.

O ministro disse que o tucano é uma de suas maiores decepções na política. Segundo ele, Ciro se aliou ao “que há de mais bolsonarista no Ceará”.

O PontoPoder procurou Ciro Gomes por meio de sua assessoria de imprensa, mas não obteve esposta.