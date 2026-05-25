Câmara Municipal de Fortaleza concede título de cidadão a deputado federal

A Câmara Municipal de Fortaleza concedeu, nesta segunda-feira (25), o título de cidadão fortalezense ao deputado federal Yury do Paredão (MDB). A homenagem foi proposta pelo vereador Irmão Léo (PP). A solenidade teve a presença do prefeito Evandro Leitão (PT), aliado do parlamentar.

Natural de Juazeiro do Norte, Yury Bruno de Alencar Araújo tem base política majoritariamente no Cariri, mas está expandindo atuação inclusive para a Capital. Ele também é empresário do setor de entretenimento.

Em 2022, em sua primeira disputa eleitoral, foi eleito deputado federal com 90.425 votos.

Emendas para Fortaleza

Em 2025, o parlamentar destinou R$ 10 milhões em emenda para custeio da Saúde na Capital. Desde 2024, o montante foi de R$ 18 milhões.