Os líderes dos dois grupos criminosos estão entre os presos.
Os crimes foram cometidos na noite do dia 13 de fevereiro de 2023, no bairro Guararapes.
O PM estava de folga e trafegava em uma motocicleta, quando foi alvo do ataque criminoso.
A vítima morta tinha saído de casa para comprar frutas.
Novos depoimentos de testemunhas foram marcados para o dia 28 de novembro.
Pelo menos quatro cearenses foram identificados entre mais de 120 mortos.
O homem estaria envolvido no esquema de manipulação de corridas por aplicativo.
A sanção máxima administrativa foi publicada no Diário Oficial do Estado.
Reféns morreram na tragédia.
SSPDS diz que houve aumento de 86,6% nas prisões ou apreensões de membros de facções.
A informação foi dada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (29).
O chefe da facção carioca no Pirambu estava na região onde aconteceu a ação policial.
Policial estava a caminho do trabalho e teve faca cravada na nuca.
A dupla foi absolvida pelo crime de integrar organização criminosa. Duas hilux pertencentes a secretarias do Governo do Estado foram utilizadas no esquema ilegal.
Crimes ocorreram entre o último domingo (26) e essa terça-feira (28)
Segundo o depoimento de um dos policiais que investiga o caso, a chefia das polícias Militar e Civil foram avisadas sobre a possibilidade de invasão ao terreno.
Os faccionados atuavam no Grande Pirambu e estavam escondidos no Rio de Janeiro.
Crime ocorreu na noite de segunda-feira (27).
A vítima ia trabalhar de bicicleta quando foi surpreendido por dois homens.
Esse é o terceiro homicídio que tem uma pessoa com mais de 60 anos como vítima, na Capital, em um intervalo de 5 dias.