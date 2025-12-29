Diário do Nordeste
Facção promove queima de fogos no Ceará; 13 suspeitos são capturados

Criminosos também teriam realizado pichações em muros, em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
As imagens mostram uma queima de fogos em Fortaleza e a prisão de várias pessoas realizada pela Polícia Militar.
Legenda: As prisões dos suspeitos foram realizadas em diversos bairros de Fortaleza e no Pecém, em São Gonçalo do Amarante.
Foto: Reprodução; e Divulgação/ SSPDS.

Uma facção criminosa promoveu uma queima de fogos, na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite do último domingo (28). Muros também foram pichados pelos criminosos. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou 13 suspeitos, em flagrante.

Nove adultos foram presos e quatro adolescentes, apreendidos. Com eles, foram apreendidos fogos de artifício, uma motocicleta com sinais de adulteração, um aparelho celular e material utilizado para pichações.

Segundo a PMCE, "as ocorrências têm relação com o uso coordenado de fogos de artifício por integrantes de grupos criminosos como forma de ameaça a moradores e intimidação coletiva".

Veja o vídeo da queima de fogos e das prisões:

A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil do Ceará (PCCE), que a queima de fogos e as pichações foram promovidas pela facção carioca Comando Vermelho (CV), que fez uma nova investida na tomada de territórios e na conversão de rivais para o grupo criminoso, no Ceará. 

A "comemoração" pela expansão da facção foi marcada para 20h do último domingo (28). O CV tem se expandido em Fortaleza desde junho deste ano e já domina o território do tráfico de drogas quase por completo, na Capital.

Uma fonte da Polícia Militar acrescentou à reportagem que a facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP), rival do Comando Vermelho, "está vendo que não compensa para eles aqui no Ceará".

"Eles (TCP) não estão mandando arma para cá, nem estão mandando dinheiro, não está compensando o varejo daqui. Então, o TCP tá abandonando toda área, e o CV, para não matar, está entrando em acordo. O traficante rival se entrega 'na boa' e vai continuar vendendo, mas a cocaína agora é do CV", explicou a fonte da PM.

Onde aconteceram as prisões?

As prisões por participação na queima de fogos da facção, realizadas pela Polícia Militar, ocorreram em diversos bairros de Fortaleza e no Pecém, em São Gonçalo do Amarante.

No bairro Barra do Ceará, na Capital, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) prendeu um homem de 32 anos com 14 fogos de artifício - entre intactos e deflagrados - além de um aparelho celular.

A área conhecida como 'Colônia', que fica na Barra do Ceará, foi um dos territórios conquistados pelo Comando Vermelho.

6
adultos (de 20 a 29 anos) e dois adolescentes (15 e 16 anos) foram capturados por policiais militares do 21º Batalhão, no bairro Jardim Cearense. Com eles, foram apreendidos 16 rojões já deflagrados e uma motocicleta adulterada.

O suspeito mais velho, de 29 anos, tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e furto.

O grupo foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde os adultos foram autuados em flagrante por integrar organização criminosa e corrupção de menores; contra os adolescentes, foi lavrado ato infracional análogo a integrar organização criminosa.

No Mondubim, dois adultos, de 18 anos, foram detidos pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), por suspeita de realizarem pichações da facção. Eles estavam na posse de material para pichar e foram autuados por organização criminosa e apologia ao crime.

Outros dois adolescentes, de 15 anos, foram apreendidos no Pecém, com três rojões de fogos de artifício. Eles tentaram fugir, mas foram alcançados e levados à Delegacia Metropolitana de Caucaia, da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

A reportagem apurou que o Comando Vermelho também avançou e realizou queima de fogos e pichações nos bairros Aracapé, Conjunto Esperança, Canindezinho, Parque São José e Presidente Vargas, em Fortaleza; Alto Alegre, em Maracanaú; e na cidade de Maranguape.

