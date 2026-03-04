Facção usava ripas para trancar janelas e cobrar 'pedágio' de moradores em Fortaleza

Dois suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos em flagrante, em Fortaleza. A dupla estaria extorquindo moradores de uma vila, no bairro Carlito Pamplona, exigindo que as vítimas pagassem um tipo de 'pedágio' para continuar a residir nas próprias casas.

Wesley Felipe de Oliveira Lima e Antônio França de Oliveira Neto passaram por audiência de custódia. O Ministério Público do Ceará (MPCE) foi a favor da manutenção da prisão da dupla e o Poder Judiciário converteu em preventiva.

Os homens teriam passado de 'porta em porta' com pedaços de madeira do tipo 'ripa' tentando trancar janelas de imóveis. Não há informações sobre o valor exigido pelos faccionados.

A Justiça destacou que, sobre Antônio França, o crime "não foi um ato isolado na vida do flagranteado". Já que ele já registra condenações por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

"Analisando-se a gravidade concreta da conduta imputada aos agentes, verifica-se que esta é deveras elevada, em razão da forma como o crime foi praticado. Há indícios robustos de que os autuados integram organização criminosa armada, notoriamente identificada como Comando Vermelho".

As defesas dos suspeitos não foram localizadas pela reportagem, e este espaço segue aberto para possíveis manifestações futuras.

Veja também Segurança Ceará tem mês menos violento da série histórica; homicídios reduziram 31,6% Segurança Justiça do Ceará condena a 27 anos de prisão homem acusado de matar esposa a facadas Segurança Policial penal é preso por suspeita de facilitar entrada de celulares para o CV em presídio do Ceará

MORADORES DENUNCIARAM

Na noite do dia 2 de março de 2026, moradores acionaram a Polícia Militar do Ceará via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para denunciar as extorsões.

Conforme documentos obtidos pela reportagem, quando os agentes da Segurança Pública chegaram ao local, viram um dos suspeitos colocando uma ripa em uma janela. O primeiro identificado foi Antônio França.

O suspeito disse aos PMs não saber informar o que fazia no local e nada falou sobre o que tinha escrito na ripa: 'CV, TROPA DA VILA BETEL'.

Mais à frente, os agentes localizaram o segundo suspeito. O homem ainda tentou ir para cima dos soldados, os chamando de 'merda' e 'vagabundo', sendo contido e preso. Já na delegacia, Wesley negou ter xingado os militares.

Os autuados relataram violência por parte dos agentes durante a abordagem. O MP pediu ao Controle Externo da Atividade Policial (MPCE), à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar da Polícia Militar do Ceará (CPJM-PMCE) e à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) que investigue o relato da suposta agressão policial sofrida pelos dois homens.