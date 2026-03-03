Diário do Nordeste
Homem é preso suspeito de invadir e vandalizar Catedral de Fortaleza

Homem possui antecedentes por duas ocorrências de furto.

Bergson Araujo Costa
Segurança
Foto do homem sendo preso suspeito de invadir e vandalizar a Catedral de Fortaleza.
Legenda: Durante a invasão, o suspeito quebrou um vitral de 1978.
Foto: SSPDS/Thiago Gadelha.

Um homem de 35 anos foi preso na noite desta terça-feira (3), suspeito de invadir e vandalizar a Catedral de Fortaleza, durante esta madrugada. A identidade dele não foi revelada. 

O suspeito, que já responde por dois crimes de furto, foi autuado em flagrante por furto qualificado, dano qualificado e destruição de patrimônio histórico. 

Ele foi capturado no Centro, onde o crime foi registrado, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A condução ocorreu após o fato ser noticiado, por meio de Boletim de Ocorrência, ainda de acordo com a pasta. 

O procedimento segue em andamento, a cargo da 24ª Delegacia da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

O Diário do Nordeste noticiou, nesta manhã, que esse é o quarto caso de invasão e vandalização da Catedral em menos de dois meses.

A Arquidiocese de Fortaleza afirmou que o templo foi invadido por volta de 1h30. Embora nenhum objeto tenha sido efetivamente levado durante a ação na Catedral, o local sofreu danos. 

Um vitral de 1978 foi quebrado, a sacristia foi encontrada revirada e diversas peças de prata foram localizadas já preparadas para serem levadas pelo invasor.

