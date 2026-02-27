Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Policial rodoviário federal é acusado de comandar esquema de propinas para liberar veículos no Ceará

Agente usava as contas bancárias da esposa e da filha menor de idade para receber dinheiro em troca de favores.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 06:20)
Segurança
Agente da Polícia Rodoviária Federal sinaliza o trânsito durante fiscalização em rodovia, com veículos de carga e carro ao fundo.
Legenda: Veículos com tacógrafo irregular eram liberados em troca de vantagens econômicas.
Foto: Divulgação/PRF.

O policial rodoviário federal (PRF) do Ceará José Eretides Martins é apontado como chefe de um esquema de recebimento de propinas para a liberação de veículos de carga irregulares, segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF). O agente chegou a receber R$ 80 mil na conta bancária da esposa, também acusada de participação nas atividades criminosas, além de usar uma instituição bancária no nome da filha menor de idade

Documentos obtidos pelo Diário do Nordeste mostram que o esquema fraudulento ocorreu ao longo do ano de 2023, e gerou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) dentro da corporação em 2024. O Ministério Público Federal (MPF) entrou no caso no ano seguinte, e fez a denúncia em setembro de 2025. 

A denúncia foi recebida pela Justiça Federal, e o caso será julgado na 11ª Vara Federal do Ceará. No dia 2 de fevereiro deste ano, as defesas enviaram as primeiras respostas às acusações.

Na maioria dos casos, eram liberados indevidamente veículos com o tacógrafo (instrumento que indica e registra a velocidade e a distância percorrida por um veículo) irregular. As liberações coincidiam com dias em que o policial ou sua família recebiam quantias suspeitas no banco. 

Veja também

teaser image
Segurança

Integrante do CV é denunciado pelo MP por extorquir comerciantes de água mineral em Sobral

teaser image
Segurança

Suspeito oferece R$ 10 mil a PMs para não ser preso em Fortaleza

teaser image
Segurança

Polícia indicia empresária por 'vazar PDF' com 'mensagens maldosas' de grupo de corrida em Fortaleza

O caso que gerou a investigação e o procedimento administrativo na corporação ocorreu em 12 de julho de 2023, quando, mesmo de folga, José Eretides foi ao posto da PRF em Caucaia e inseriu dados falsos no sistema. Ele usou o login de um colega da PRF. 

Durante o período investigativo do PAD, a defesa do PRF chegou a alegar que a conduta do servidor era fruto de um "comportamento inconsciente, sequelada de uma infecção por Covid-19".  Eretides se aposentou em setembro de 2023, segundo publicação do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Ceará (SINDPRF/CE).

O policial foi denunciado pelos seguintes crimes: 

  • Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações (peculato eletrônico)
  • Lavagem de dinheiro 
  • Corrupção passiva 

O Diário do Nordeste pediu à PRF detalhes sobre o processo administrativo e a situação do agente acusado na corporação, mas, até a publicação desta matéria, não recebeu retorno. O espaço segue aberto. 

Como funcionava o esquema 

Segundo narra a denúncia, o policial fazia a liberação de veículos irregulares, e posteriormente eles eram abordados novamente pela PRF, ainda em situação irregular. Em alguns casos, ele atestava a regularidade, mas o condutor do veículo só realizava os ajustes necessários dias depois da abordagem.

Um dos beneficiados pela fraude foi Francisco Vinícius Souza de Castro, denunciado pelo MPF por corrupção ativa. Segundo os relatórios da PRF, em 23 de janeiro de 2023, o motorista teve o veículo irregular liberado e, no mesmo dia, transferiu R$ 300 para José Eretides. 

Conforme a peça acusatória, o condutor “ofereceu e pagou vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício com infração de dever funcional, praticando o crime de Corrupção Ativa”.

A defesa de Francisco Vinicius informou à reportagem que, no momento, só vai se manifestar por meio dos autos do processo, "até que todos os envolvidos sejam citados e sejam apresentadas as respostas de cada um". De acordo com a resposta da defesa ao MPF, o depósito do dinheiro não prova pagamento de vantagem indevida. 

A rede de corrupção contava ainda com um participante descrito pela denúncia como articulador entre o policial rodoviário federal e motoristas que estavam com caminhões irregulares. Cristian Alex Freitas, o “Leleco do Acaraú”, normalmente intermediava liberações, mas também contribuiu com propinas para o agente. 

Em depoimento durante o procedimento administrativo, ele confessou conhecer o policial e usar o “contato” para escapar de fiscalizações. Consta que ele fez depósitos na conta da esposa do agente nos meses de março, abril, julho e julho de 2023. Ele também é denunciado por corrupção ativa. 

Maria Mary Barbosa, esposa de José Eretides, foi denunciada por lavagem de dinheiro, e não só tinha conhecimento do esquema como participou ativamente. Ela teria ajudado o marido a montar “uma estrutura de lavagem de dinheiro utilizando as contas bancárias de seu núcleo familiar".

Empresária, Maria cedia sua conta bancária para o recebimento das propinas, e mesclava valores lícitos com ilícitos, para tentar mascarar os crimes, conforme aponta a acusação. 

Mais de 600 depósitos de propinas

O MPF descreveu a operação chefiada pelo policial como "pulverizada", pois o dinheiro veio de diversas fontes. Somente na conta da filha de 12 anos, foram identificados mais de 600 depósitos, incluindo das pessoas que aparecem como corruptores ativos no processo. 

"Tal manobra tinha o claro propósito de ocultar o verdadeiro beneficiário dos recursos e dificultar o rastreamento, configurando ato clássico de lavagem de dinheiro", disse o MPF sobre a utilização da conta bancária da filha. 

A transação bancária que mais chamou atenção ocorreu em 7 de outubro de 2023, quando a conta da esposa de Eretides recebeu R$ 80 mil de uma advogada. A mulher, segundo o MPF, é ligada a um empresário do setor de transporte de passageiros que seria beneficiado diretamente pelas liberações ilegais nos postos da PRF. 

Segundo a denúncia, o policial usava as contas da família como uma "clara manobra" para dissimular e ocultar a origem ilícita dos valores. É dito ainda que "José Eretides Martins se valia de sua função pública para solicitar e receber vantagens econômicas indevidas em troca de liberações fraudulentas de veículos de carga que eram retidos por irregularidades diversas". 

Resposta às acusações

A defesa de José Eretides e Maria Mary, feita pelo mesmo escritório de advocacia, foi procurada pela reportagem para comentar as acusações, mas não respondeu aos questionamentos da reportagem. O espaço ainda está aberto. 

Entretanto, na resposta à acusação que consta no processo, a defesa de Eretides aponta que não há prova de recebimento de propina, e alega que o MPF não descreveu concretamente os supostos recebimentos ilícitos. O documento chega a citar que R$ 100, um dos valores apontados pelo órgão acusatório como propina, foram para comprar uma rifa do ballet da filha do acusado

Na resposta da defesa de Maria, foi pontuado que a acusação é baseada em "conjecturas e suposições" e que não há como comprovar que os R$ 80 mil recebidos pela mulher são de atividade ilícita. Ambos pedem a rejeição da denúncia. 

Já a defesa de Cristian Alex não foi localizada, e, segundo os autos, ainda não havia apresentado a primeira resposta à acusação. 

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Agente da Polícia Rodoviária Federal sinaliza o trânsito durante fiscalização em rodovia, com veículos de carga e carro ao fundo.
Segurança

Policial rodoviário federal é acusado de comandar esquema de propinas para liberar veículos no Ceará

Agente usava as contas bancárias da esposa e da filha menor de idade para receber dinheiro em troca de favores.

Matheus Facundo
Há 23 minutos
dinheiro anotacao caderninho emprestimo.
Segurança

Quem são os colombianos indiciados por extorsão e associação criminosa e soltos em audiência no CE

Dos cinco suspeitos presos nas cidades de Cascavel e Fortaleza, apenas um ficou preso.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Montagem de duas fotos da plantação de maconha encontrada em residência no Benfica.
Segurança

Homem com 15 pés de maconha em casa é preso no Benfica, em Fortaleza

A plantação ficava na residência do suspeito.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Imagem de torcedores de torcidas organizadas do Fortaleza e do Ceará brigando em via pública em Fortaleza. Há policiais na cena também.
Segurança

MPCE denuncia 109 torcedores por confrontos violentos durante Clássico-Rei

Os integrantes de torcidas organizadas vão responder por crimes como lesão corporal grave, tumulto, incitação à violência e associação criminosa.

Matheus Facundo
26 de Fevereiro de 2026
pessoas correndo de costas beira-mar, avenida, pista corrida, fortaleza.
Segurança

Polícia indicia empresária por 'vazar PDF' com 'mensagens maldosas' de grupo de corrida em Fortaleza

Os quatro membros do grupo de WhatsApp faziam comentários sobre corredores, atletas e outros profissionais que treinavam na Avenida Beira-Mar.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
A fachada da Capela de São Bernardo apresenta tons de amarelo e detalhes brancos, destacando uma torre sineira com um sino de bronze sob um céu claro. A arquitetura colonial inclui janelas retangulares, uma entrada em arco e uma cruz no topo, emoldurada por uma rede de fios elétricos urbanos.
Segurança

Sino de bronze é furtado de capela no Centro de Fortaleza

Capela de São Bernardo, na rua Senador Pompeu, já foi alvo de furtos anteriormente. Boletim de ocorrência foi registrado.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Irmãos suspeitos de decepar mão de vítima em Tianguá são presos no Piauí
Segurança

Irmãos suspeitos de decepar mão de vítima em Tianguá são presos no Piauí

Durante a agressão, a vítima sofreu diversos golpes.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Cigarros apreendidos.
Segurança

Homem é preso por vender 'vapes' no Interior do Ceará

Segundo as investigações, o homem tinha como público-alvo menores de idade.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
grrafoes agua homens na parede maos para o alto, suspeitos.
Segurança

Integrante do CV é denunciado pelo MP por extorquir comerciantes de água mineral em Sobral

O suspeito foi solto em audiência de custódia.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Foto de viatura da PMCE.
Segurança

Suspeito oferece R$ 10 mil a PMs para não ser preso em Fortaleza

Uma porção de maconha foi encontrada com o homem, segundo a PMCE.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
“Pilha de tabletes brancos embalados, contendo cocaína, com selos circulares impressos, colocados sobre uma balança em ambiente interno com piso claro e extintor de incêndio ao fundo.
Segurança

Como funcionava o esquema internacional que fez trio ser preso com 248 kg de cocaína no Ceará

Esquema contava com motorista que transportava a droga e homens que 'escoltavam' caminhão para burlar a fiscalização.

Matheus Facundo
25 de Fevereiro de 2026
veiculo jeep cor branca em uma rua.
Segurança

Acusados de matar jovem que voltava da Ceasa com os pais não devem ir a júri, decide Justiça

O trio também foi denunciado por integrar a facção Comando Vermelho.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
A foto mostra vários homens vestidos como militares e armados com armas de guerra, posando para foto com uma bandeira do CJNG.
Segurança

Homem preso no Ceará em 2017 era cunhado de 'El Mencho', chefe de cartel morto no México

O mexicano ficou detido por quatro anos no Brasil, até ser extraditado aos Estados Unidos.

Messias Borges
25 de Fevereiro de 2026
Pessoa em ambiente de praia vestindo roupa clara, em pé, segurando a região do abdômen, com céu azul ao fundo. As fotos são de uma mulher morta pelo companheiro no Ceará. Ele foi condenado a 25 anos de prisão.
Segurança

Homem é condenado a 25 anos de prisão por matar namorada grávida no Ceará

Mulher foi encontrada morta por um vizinho em um apartamento de Caucaia em junho de 2023.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
A imagem de um print do Google Maps mostra a Rua dos Tabajaras, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. É possível ver prédios e a movimentação de pessoas e de uma motocicleta na via.
Segurança

Homem é preso por atacar norueguês com gargalo de garrafa em bar na Praia de Iracema, em Fortaleza

O suspeito já teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
policia civil de costas farda homem viatura em segundo plano.
Segurança

Professor condenado por estuprar aluna de 11 anos é preso no Ceará

Os crimes ocorreram no ano de 2023.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
vitima sorrindo foto postagem rede social.
Segurança

Golpeada pelo ex com punhalada nas costas, mulher gritou antes de ser morta: 'vai fazer isso comigo?'

O suspeito mandou um áudio para a filha da ex confessando o crime.

Emanoela Campelo de Melo
24 de Fevereiro de 2026
Registro do momento em que suspeito é preso em praia da Barra do Ceará com chave carro furtado na cintura.
Segurança

Suspeito é preso na praia da Barra do Ceará com chave de carro furtado na cintura

Homem foi autuado pela prática de furto de veículo.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos que mostra torcedores brigando nas ruas de Fortaleza antes do jogo entre Ceará e Fortaleza.
Segurança

Justiça manda soltar 89 torcedores presos após confrontos no Clássico-Rei

Apesar da soltura, os torcedores estão proibidos, por seis meses, de frequentar estádios de futebol na Capital cearense.

Matheus Facundo
23 de Fevereiro de 2026
fachada do mpce
Segurança

MP apura expulsões de famílias das próprias residências no Interior do Ceará e aciona PM

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as Forças de Segurança do Estado já realizaram 64 capturas relacionadas aos crimes de deslocamento forçado.

Redação
23 de Fevereiro de 2026