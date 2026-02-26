Diário do Nordeste
MPCE denuncia 109 torcedores por confrontos violentos durante Clássico-Rei

Os integrantes de torcidas organizadas vão responder por crimes como lesão corporal grave, tumulto, incitação à violência e associação criminosa.

Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
(Atualizado às 17:28)
Segurança
Imagem de torcedores de torcidas organizadas do Fortaleza e do Ceará brigando em via pública em Fortaleza. Há policiais na cena também.
Legenda: Confrontos ocorreram em diversos bairros de Fortaleza.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Um total de 109 integrantes de torcidas organizadas foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) nesta quinta-feira (26), devido aos confrontos durante o primeiro Clássico-Rei do ano, entre Ceará e Fortaleza, no dia 8 de fevereiro. Os torcedores vão responder por crimes como lesão corporal grave, tumulto, incitação à violência e associação criminosa. O órgão ainda pediu que os denunciados sigam presos. 

A denúncia foi feita pelas 144ª e 87ª Promotorias de Justiça de Fortaleza, por meio de uma força-tarefa do MPCE que reforçou a equipe de promotores. Os episódios violentos aconteceram em diversos bairros de Fortaleza e resultaram na captura de mais de 350 pessoas, entre adultos e adolescentes.

Após os fatos, um total de 236 pessoas envolvidas acabaram presas, após reforço nas equipes de audiência de custódia. No começo desta semana, 89 pessoas foram soltas. O MPCE informou que há diligências em cursos contra outros investigados, "que ainda serão denunciados à Justiça". 

Os 109 torcedores foram denunciados pelos crimes: 

  • Lesão corporal de natureza grave, 
  • Dano qualificado, 
  • Associação criminosa, 
  • Desobediência, 
  • Corrupção de menores, 
  • Tumulto, 
  • Prática de incitação à violência.

Torcedores promoveram tumultos em associação criminosa 

Segundo a denúncia, gerada após investigação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), os torcedores envolvidos se estruturaram em associação criminosa para promover os tumultos. Conforme a investigação, os integrantes das torcidas organizadas compareceram a confrontos "agendados" nas redes sociais. 

De acordo com o MP do Ceará, as brigas generalizadas tiveram "lesões corporais, dano ao transporte coletivo, desobediência a ordens legais, emprego de instrumentos para cometer atos de violência, além de participação e corrupção de adolescentes em prática criminosa". 

Ainda devido aos confrontos, quatro torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza foram suspensas de frequentar estádios por um período de cinco jogos, segundo decidiu o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor) do MPCE. 

Solturas 

Na última segunda-feira (23), a Justiça Estadual mandou soltar 89 torcedores que estavam presos por conta dos confrontos. Segundo a decisão, proferida pela 7ª Vara Criminal, foram soltos os autuados que não possuíam antecedentes criminais e infracionais, e não respondem a inquéritos policiais ou ações penais. 

Apesar da revogação das prisões preventivas, os torcedores foram proibidos, por seis meses, de frequentar estádios de futebol na Capital cearense, além de não poderem estar em um raio de 5 quilômetros dos locais em dias de jogos do Ceará e do Fortaleza. 

Matheus Facundo
Há 57 minutos
pessoas correndo de costas beira-mar, avenida, pista corrida, fortaleza.
Segurança

Polícia indicia empresária por 'vazar PDF' com 'mensagens maldosas' de grupo de corrida em Fortaleza

Os quatro membros do grupo de WhatsApp faziam comentários sobre corredores, atletas e outros profissionais que treinavam na Avenida Beira-Mar.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
A fachada da Capela de São Bernardo apresenta tons de amarelo e detalhes brancos, destacando uma torre sineira com um sino de bronze sob um céu claro. A arquitetura colonial inclui janelas retangulares, uma entrada em arco e uma cruz no topo, emoldurada por uma rede de fios elétricos urbanos.
Segurança

Sino de bronze é furtado de capela no Centro de Fortaleza

Capela de São Bernardo, na rua Senador Pompeu, já foi alvo de furtos anteriormente. Boletim de ocorrência foi registrado.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Irmãos suspeitos de decepar mão de vítima em Tianguá são presos no Piauí
Segurança

Irmãos suspeitos de decepar mão de vítima em Tianguá são presos no Piauí

Durante a agressão, a vítima sofreu diversos golpes.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Cigarros apreendidos.
Segurança

Homem é preso por vender 'vapes' no Interior do Ceará

Segundo as investigações, o homem tinha como público-alvo menores de idade.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
grrafoes agua homens na parede maos para o alto, suspeitos.
Segurança

Integrante do CV é denunciado pelo MP por extorquir comerciantes de água mineral em Sobral

O suspeito foi solto em audiência de custódia.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Foto de viatura da PMCE.
Segurança

Suspeito oferece R$ 10 mil a PMs para não ser preso em Fortaleza

Uma porção de maconha foi encontrada com o homem, segundo a PMCE.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
“Pilha de tabletes brancos embalados, contendo cocaína, com selos circulares impressos, colocados sobre uma balança em ambiente interno com piso claro e extintor de incêndio ao fundo.
Segurança

Como funcionava o esquema internacional que fez trio ser preso com 248 kg de cocaína no Ceará

Esquema contava com motorista que transportava a droga e homens que 'escoltavam' caminhão para burlar a fiscalização.

Matheus Facundo
25 de Fevereiro de 2026
veiculo jeep cor branca em uma rua.
Segurança

Acusados de matar jovem que voltava da Ceasa com os pais não devem ir a júri, decide Justiça

O trio também foi denunciado por integrar a facção Comando Vermelho.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
A foto mostra vários homens vestidos como militares e armados com armas de guerra, posando para foto com uma bandeira do CJNG.
Segurança

Homem preso no Ceará em 2017 era cunhado de 'El Mencho', chefe de cartel morto no México

O mexicano ficou detido por quatro anos no Brasil, até ser extraditado aos Estados Unidos.

Messias Borges
25 de Fevereiro de 2026
Pessoa em ambiente de praia vestindo roupa clara, em pé, segurando a região do abdômen, com céu azul ao fundo. As fotos são de uma mulher morta pelo companheiro no Ceará. Ele foi condenado a 25 anos de prisão.
Segurança

Homem é condenado a 25 anos de prisão por matar namorada grávida no Ceará

Mulher foi encontrada morta por um vizinho em um apartamento de Caucaia em junho de 2023.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
A imagem de um print do Google Maps mostra a Rua dos Tabajaras, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. É possível ver prédios e a movimentação de pessoas e de uma motocicleta na via.
Segurança

Homem é preso por atacar norueguês com gargalo de garrafa em bar na Praia de Iracema, em Fortaleza

O suspeito já teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
policia civil de costas farda homem viatura em segundo plano.
Segurança

Professor condenado por estuprar aluna de 11 anos é preso no Ceará

Os crimes ocorreram no ano de 2023.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
vitima sorrindo foto postagem rede social.
Segurança

Golpeada pelo ex com punhalada nas costas, mulher gritou antes de ser morta: 'vai fazer isso comigo?'

O suspeito mandou um áudio para a filha da ex confessando o crime.

Emanoela Campelo de Melo
24 de Fevereiro de 2026
Registro do momento em que suspeito é preso em praia da Barra do Ceará com chave carro furtado na cintura.
Segurança

Suspeito é preso na praia da Barra do Ceará com chave de carro furtado na cintura

Homem foi autuado pela prática de furto de veículo.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos que mostra torcedores brigando nas ruas de Fortaleza antes do jogo entre Ceará e Fortaleza.
Segurança

Justiça manda soltar 89 torcedores presos após confrontos no Clássico-Rei

Apesar da soltura, os torcedores estão proibidos, por seis meses, de frequentar estádios de futebol na Capital cearense.

Matheus Facundo
23 de Fevereiro de 2026
fachada do mpce
Segurança

MP apura expulsões de famílias das próprias residências no Interior do Ceará e aciona PM

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as Forças de Segurança do Estado já realizaram 64 capturas relacionadas aos crimes de deslocamento forçado.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
crianca cabeca agredida cranio afundado traumatismo.
Segurança

Homem é preso após agredir esposa e filha bebê de 5 meses no CE; criança é internada em estado grave

O crime de violência doméstica contra a mulher aconteceu no município de Aiuaba, no Interior do Ceará.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Homem em pé com punho fechado contra criança sentada acuada em sofá.
Segurança

Pai é condenado a 36 anos de prisão por estuprar e engravidar a filha em Maracanaú

Abusos sistemáticos se estenderam por toda a adolescência.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
celular homem segurando misterio luz azul.
Segurança

Fotógrafo de crianças é condenado por armazenar pornografia infantil no Ceará

No celular do acusado foram encontradas cenas pornográficas de, possivelmente uma criança, em uma suposta masturbação com escova de dentes.

Emanoela Campelo de Melo
23 de Fevereiro de 2026