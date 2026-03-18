Hacker usa Inteligência Artificial para burlar reconhecimento facial de bancos e é preso no CE
Foram encontrados com o suspeito R$ 368 mil em espécie e 48 celulares.
Um homem de 29 anos foi preso em Fortaleza, nesta quarta-feira (18), após utilizar Inteligência Artificial (IA) para fraudes financeiras no Ceará. A prisão foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado (PCCE) no bairro Itaperi.
O hacker, após obter dados e fotos das vítimas para abrir contas bancárias fraudulentas, utilizava recursos de manipulação visual de IA com as imagens dos rostos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).
Com isso, ele conseguia burlar os sistemas de reconhecimento facial e os protocolos de segurança das instituições financeiras, promovendo, segundo a pasta, “um esquema sofisticado de fraudes financeiras”.
Os policiais cumpriram contra ele um mandado de prisão por integrar organização criminosa. O suspeito também foi autuado em flagrante por falsidade ideológica e estelionato.
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CENTENAS DE CHIPS
Com o hacker foram apreendidos 48 aparelhos celulares, centenas de chips telefônicos, computadores, além de R$ 368 mil em espécie, segundo a SSPDS.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo realizados por equipes do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e de Inteligência (DIP). As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).