Hacker usa Inteligência Artificial para burlar reconhecimento facial de bancos e é preso no CE

Um homem de 29 anos foi preso em Fortaleza, nesta quarta-feira (18), após utilizar Inteligência Artificial (IA) para fraudes financeiras no Ceará. A prisão foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado (PCCE) no bairro Itaperi.

O hacker, após obter dados e fotos das vítimas para abrir contas bancárias fraudulentas, utilizava recursos de manipulação visual de IA com as imagens dos rostos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Com isso, ele conseguia burlar os sistemas de reconhecimento facial e os protocolos de segurança das instituições financeiras, promovendo, segundo a pasta, “um esquema sofisticado de fraudes financeiras”.

Os policiais cumpriram contra ele um mandado de prisão por integrar organização criminosa. O suspeito também foi autuado em flagrante por falsidade ideológica e estelionato.

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CENTENAS DE CHIPS

Com o hacker foram apreendidos 48 aparelhos celulares, centenas de chips telefônicos, computadores, além de R$ 368 mil em espécie, segundo a SSPDS.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo realizados por equipes do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e de Inteligência (DIP). As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).