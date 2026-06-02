Veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Fortaleza
Alguns serviços terão horários alterados por conta da data.
O dia de Corpus Christi é celebrado sempre 60 dias após o domingo de Páscoa. Neste ano, a comemoração ocorre na próxima quinta-feira (4), sendo um momento para refletir sobre o rito católico que faz referência ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia.
Nessa data, os fiéis recebem a hóstia que representa o sangue o corpo de Jesus Cristo. Devido ao festejo religioso, o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos em Fortaleza sofrerão alterações.
O Diário do Nordeste organizou um guia com o que abre e o que fecha na capital durante o Corpus Christi.
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Veja o que abre no Corpus Christi, em Fortaleza
Correios
As agências dos Correios não irão funcionar na quinta-feira (4), e a Central de Atendimento ficará disponível apenas por meio dos canais automatizados. As atividades retornam na sexta-feira (5).
Durante o feriado, a empresa estará disponível apenas por meio do atendimento automatizado por meios como telefone, WhatsApp e chat.
Etufor
O funcionamento da frota de ônibus no feriado será semelhante à de um domingo. No entanto, haverá alterações para atender à demanda do São João de Fortaleza.
O atendimento ao público estará suspenso no dia 4 e 5 nos seguintes locais:
- Sede da Etufor, no bairro Passaré;
- Unidades do Vapt Vupt (Shopping Parangaba, Antônio Bezerra, Messejana, Centro e RioMar Fortaleza);
- Posto da Etufor no RioMar Kennedy;
- Posto da Etufor na Casa do Cidadão (Iguatemi);
- Posto da Etufor na Central de Atendimento na Câmara Municipal de Fortaleza.
Metrofor
O metrô e os VLts de Fortaleza terão funcionamento especial no Corpus Christi, na quinta-feira (4). Confira detalhes:
- Linha Sul: início às 5h30 saindo da estação Carlito Benevides e às 5h40 saindo da estação Chico da Silva. As últimas viagens têm início às 18h saindo de Carlito Benevides e às 18h10 saindo de Chico da Silva.
- Linha Nordeste: início às 5h30 saindo das estações Iate e Parangaba, e últimas viagens às 17h30, saindo das mesmas estações.
- Ramal Aeroporto: início às 7h saindo da estação Expedicionários e às 7h15 saindo da estação Aeroporto. As últimas viagens têm início às 16h30 saindo de Expedicionários e às 16h45 saindo de Aeroporto.
- Linha Oeste: início às 5h30 saindo da estação Caucaia e às 6h15 saindo da estação Moura Brasil. As últimas viagens têm início às 16h45 saindo de Caucaia e às 17h30 saindo de Moura Brasil.
- VLT de Sobral e VLT do Cariri: sem operação neste feriado.
Bancos
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as instituições financeiras não estarão abertas presencialmente ao público no Corpus Christi. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas nos feriados.
Já o PIX segue funcionando normalmente. Na sexta-feira (5) o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo.
Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, 5 de junho.
Supermercados
Os supermercados irão funcionar normalmente, segundo informe da Associação Cearense de Supermercados (Acesu).
No entanto, alguns estabelecimentos podem variar os horários seguindo a organização interna. Assim, a Acesu orienta que os consumidores verifiquem previamente como será os horários junto com os supermercados de preferência.
Lojas de rua
O comércio varejista, lojista e de material de construção poderá funcionar normalmente no feriado de Corpus Christi.
No entanto, conforme o Sindilojas, é preciso que a empresa emita a Certidão de Regularidade de Abertura em Feriados, seguindo as regras do Aditivo à CCT 2025/2026.
Assim, como no caso dos supermercados, é importante checar com cada estabelecimento o horário de funcionamento.
Agências do INSS
As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas neste feriado. Os atendimentos presenciais nas agências retornam normalmente na segunda-feira (8).
Para acessar serviços e informações, é possível buscar:
- Atendimento eletrônico disponível 24 horas por dia;
- Central 135, com atendimento humano de segunda à sábado, das 7h às 22h;
- Site e o aplicativo Meu INSS.
Shoppings
Shopping Iguatemi
O funcionamento do Shopping Iguatemi será normal. Veja os horários:
- Lojas, quiosques e operações de lazer: 10h às 22h
- Praças, lojas e quiosques de alimentação: 10h às 22h
- Restaurantes: 11h30 às 22h
- Academia Bodytech: 7h às 13h
- Cinema: 13h às 22h
- Supermercados: 7h às 22h
- Inside Park: 7h às 21h
- Cobasi: 9h às 21h
- Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h (coleta até 16h30)
- CLDO Inovi: 8h às 20h
Shopping Aldeota
- Lojas e quiosques: 13h às 19h
- Praça de alimentação: 12h às 19h
- Greenlife academias: 7h às 23h
Centro Fashion Fortaleza
O Centro Fashion Fortaleza terá funcionamento normal ao longo do feriado. O empreendimento estará aberto ao público das 9h às 19h.
North Shopping Jóquei
- Lojas, quiosques, lazer e alimentação: 10h às 22h;
- Carneiro do Ordones: 11h às 0h;
- Joá Garden: 11h30 às 23h;
- Frutbiss: 12h às 0h;
- Maria Pitanga: 15h30 às 0h;
- Parque do Jóquei: 17h às 22h;
- Pet Park: 10h às 22h;
- Greenlife: 8h às 16h (academia) e 6h às 22h (arena)
- Lotérica e Detran: fechados
- SAC/Espaço Família: 15h às 21h
- Cinépolis: 13h às 22h
North Shopping Maracanaú
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de alimentação: 10h às 22h
- SkyFit Academias: 8h às 18h
- Caixa Econômica: Fechado
- Casa do Cidadão: Fechado
North Shopping Fortaleza
- Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h.
- Quintal do Nortão: 11h às 23h.
- Smartfit: 8h às 17h
- Lotérica: 10h às 19h
- Super Lagoa: 7h às 21h
Via Sul Shopping
- Lojas, quiosques e alimentação: 10h às 22h
- Selfit: 8h às 18h
- Caixa Econômica: Fechada
- Cinema: De acordo com a programação
Terrazo Shopping
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de Alimentação e lazer: 10h às 22h
- Greenlife: 5h às 22h30
- Supermercado Guará: 7h às 22h
- Clínica SIM: 8h às 17h
- Hospital Veterinário Popular: atendimento 24h
- Cinema: conforme programação dos filmes
Shopping Parangaba
- Lojas e Quiosques: 10h às 22h
- Praça de Alimentação: 10h às 22h
- Clínicas Médicas: Atendimento conforme horários agendados
- Selfit Academia: 8h às 18h
- Lotérica: Fechada
- Vapt Vupt: Fechado
- Cagece: Fechada
- Studio Games: 10h às 22h
- Parque Sonic: 10h às 22h
- Game Station: 10h às 22h
- Cinema (UCI): funcionamento conforme horários das sessões
Pinacoteca do Ceará
A Pinacoteca do Ceará estará aberta no feriado de Corpus Christi. Pela tarde, haverá visita temática e ateliê “Fuxico no Chico”, conduzida por Iuri Tavares, a partir das 16h. O percurso busca resgatar a história do artista Chico da Silva e as vivências da Escola do Pirambu.
Ele conta com acessibilidade em Libras e oferece 20 vagas disponíveis uma hora antes na recepção.