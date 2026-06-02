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Veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Fortaleza

Alguns serviços terão horários alterados por conta da data.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:53)
Ceará
Imagem da orla de Fortaleza, para uma imagem sobre o abre e fecha durante o feriado de Corpus Christi.
Legenda: Diversos serviços terão mudança no horário de funcionamento.
Foto: Shutterstock/Sputnik 360.

O dia de Corpus Christi é celebrado sempre 60 dias após o domingo de Páscoa. Neste ano, a comemoração ocorre na próxima quinta-feira (4), sendo um momento para refletir sobre o rito católico que faz referência ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia.

Nessa data, os fiéis recebem a hóstia que representa o sangue o corpo de Jesus Cristo. Devido ao festejo religioso, o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos em Fortaleza sofrerão alterações.

O Diário do Nordeste organizou um guia com o que abre e o que fecha na capital durante o Corpus Christi

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Veja o que abre no Corpus Christi, em Fortaleza

Correios

As agências dos Correios não irão funcionar na quinta-feira (4), e a Central de Atendimento ficará disponível apenas por meio dos canais automatizados. As atividades retornam na sexta-feira (5). 

Durante o feriado, a empresa estará disponível apenas por meio do atendimento automatizado por meios como telefone, WhatsApp e chat.

Etufor

O funcionamento da frota de ônibus no feriado será semelhante à de um domingo. No entanto, haverá alterações para atender à demanda do São João de Fortaleza. 

O atendimento ao público estará suspenso no dia 4 e 5 nos seguintes locais: 

  • Sede da Etufor, no bairro Passaré;
  • Unidades do Vapt Vupt (Shopping Parangaba, Antônio Bezerra, Messejana, Centro e RioMar Fortaleza); 
  • Posto da Etufor no RioMar Kennedy; 
  • Posto da Etufor na Casa do Cidadão (Iguatemi); 
  • Posto da Etufor na Central de Atendimento na Câmara Municipal de Fortaleza.

Metrofor

O metrô e os VLts de Fortaleza terão funcionamento especial no Corpus Christi, na quinta-feira (4). Confira detalhes:

  • Linha Sul: início às 5h30 saindo da estação Carlito Benevides e às 5h40 saindo da estação Chico da Silva. As últimas viagens têm início às 18h saindo de Carlito Benevides e às 18h10 saindo de Chico da Silva.
  • Linha Nordeste: início às 5h30 saindo das estações Iate e Parangaba, e últimas viagens às 17h30, saindo das mesmas estações.
  • Ramal Aeroporto: início às 7h saindo da estação Expedicionários e às 7h15 saindo da estação Aeroporto. As últimas viagens têm início às 16h30 saindo de Expedicionários e às 16h45 saindo de Aeroporto.
  • Linha Oeste: início às 5h30 saindo da estação Caucaia e às 6h15 saindo da estação Moura Brasil. As últimas viagens têm início às 16h45 saindo de Caucaia e às 17h30 saindo de Moura Brasil.
  • VLT de Sobral e VLT do Cariri: sem operação neste feriado.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as instituições financeiras não estarão abertas presencialmente ao público no Corpus Christi. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas nos feriados. 

Já o PIX segue funcionando normalmente. Na sexta-feira (5) o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo.

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, 5 de junho.

Supermercados

Os supermercados irão funcionar normalmente, segundo informe da Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

No entanto, alguns estabelecimentos podem variar os horários seguindo a organização interna. Assim, a Acesu orienta que os consumidores verifiquem previamente como será os horários junto com os supermercados de preferência.

Lojas de rua

O comércio varejista, lojista e de material de construção poderá funcionar normalmente no feriado de Corpus Christi. 

No entanto, conforme o Sindilojas, é preciso que a empresa emita a  Certidão de Regularidade de Abertura em Feriados, seguindo as regras do Aditivo à CCT 2025/2026.

Assim, como no caso dos supermercados, é importante checar com cada estabelecimento o horário de funcionamento.

Agências do INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas neste feriado. Os atendimentos presenciais nas agências retornam normalmente na segunda-feira (8).

Para acessar serviços e informações, é possível buscar: 

  • Atendimento eletrônico disponível 24 horas por dia;
  • Central 135, com atendimento humano de segunda à sábado, das 7h às 22h;
  • Site e o aplicativo Meu INSS.

Shoppings

Shopping Iguatemi

O funcionamento do Shopping Iguatemi será normal. Veja os horários:

  • Lojas, quiosques e operações de lazer: 10h às 22h
  • Praças, lojas e quiosques de alimentação: 10h às 22h
  • Restaurantes: 11h30 às 22h
  • Academia Bodytech: 7h às 13h
  • Cinema: 13h às 22h
  • Supermercados: 7h às 22h
  • Inside Park: 7h às 21h
  • Cobasi: 9h às 21h
  • Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h (coleta até 16h30)
  • CLDO Inovi: 8h às 20h

Shopping Aldeota

  • Lojas e quiosques: 13h às 19h
  • Praça de alimentação: 12h às 19h
  • Greenlife academias: 7h às 23h

Centro Fashion Fortaleza

O Centro Fashion Fortaleza terá funcionamento normal ao longo do feriado. O empreendimento estará aberto ao público das 9h às 19h.

North Shopping Jóquei

  • Lojas, quiosques, lazer e alimentação: 10h às 22h;
  • Carneiro do Ordones: 11h às 0h;
  • Joá Garden: 11h30 às 23h;
  • Frutbiss: 12h às 0h;
  • Maria Pitanga: 15h30 às 0h;
  • Parque do Jóquei: 17h às 22h;
  • Pet Park: 10h às 22h;
  • Greenlife: 8h às 16h (academia) e 6h às 22h (arena)
  • Lotérica e Detran: fechados
  • SAC/Espaço Família: 15h às 21h
  • Cinépolis: 13h às 22h

North Shopping Maracanaú

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Praça de alimentação: 10h às 22h
  • SkyFit Academias: 8h às 18h
  • Caixa Econômica: Fechado
  • Casa do Cidadão: Fechado

North Shopping Fortaleza

  • Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h.
  • Quintal do Nortão: 11h às 23h.  
  • Smartfit: 8h às 17h
  • Lotérica: 10h às 19h
  • Super Lagoa: 7h às 21h

Via Sul Shopping

  • Lojas, quiosques e alimentação: 10h às 22h
  • Selfit: 8h às 18h
  • Caixa Econômica: Fechada
  • Cinema: De acordo com a programação

Terrazo Shopping

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Praça de Alimentação e lazer: 10h às 22h
  • Greenlife: 5h às 22h30
  • Supermercado Guará: 7h às 22h
  • Clínica SIM: 8h às 17h
  • Hospital Veterinário Popular: atendimento 24h
  • Cinema: conforme programação dos filmes

Shopping Parangaba

  • Lojas e Quiosques: 10h às 22h
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h
  • Clínicas Médicas: Atendimento conforme horários agendados
  • Selfit Academia: 8h às 18h
  • Lotérica: Fechada
  • Vapt Vupt: Fechado
  • Cagece: Fechada
  • Studio Games: 10h às 22h
  • Parque Sonic: 10h às 22h
  • Game Station: 10h às 22h
  • Cinema (UCI): funcionamento conforme horários das sessões

Pinacoteca do Ceará 

A  Pinacoteca do Ceará estará aberta no feriado de Corpus Christi. Pela tarde, haverá visita temática e ateliê “Fuxico no Chico”, conduzida por Iuri Tavares, a partir das 16h. O percurso busca resgatar a história do artista Chico da Silva e as vivências da Escola do Pirambu.

Ele conta com acessibilidade em Libras e oferece 20 vagas disponíveis uma hora antes na recepção.

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