Veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em Fortaleza

O dia de Corpus Christi é celebrado sempre 60 dias após o domingo de Páscoa. Neste ano, a comemoração ocorre na próxima quinta-feira (4), sendo um momento para refletir sobre o rito católico que faz referência ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia.

Nessa data, os fiéis recebem a hóstia que representa o sangue o corpo de Jesus Cristo. Devido ao festejo religioso, o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos em Fortaleza sofrerão alterações.

O Diário do Nordeste organizou um guia com o que abre e o que fecha na capital durante o Corpus Christi.

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Veja o que abre no Corpus Christi, em Fortaleza

Correios

As agências dos Correios não irão funcionar na quinta-feira (4), e a Central de Atendimento ficará disponível apenas por meio dos canais automatizados. As atividades retornam na sexta-feira (5).

Durante o feriado, a empresa estará disponível apenas por meio do atendimento automatizado por meios como telefone, WhatsApp e chat.

Etufor

O funcionamento da frota de ônibus no feriado será semelhante à de um domingo. No entanto, haverá alterações para atender à demanda do São João de Fortaleza.

O atendimento ao público estará suspenso no dia 4 e 5 nos seguintes locais:

Sede da Etufor, no bairro Passaré;

Unidades do Vapt Vupt (Shopping Parangaba, Antônio Bezerra, Messejana, Centro e RioMar Fortaleza);

Posto da Etufor no RioMar Kennedy;

Posto da Etufor na Casa do Cidadão (Iguatemi);

Posto da Etufor na Central de Atendimento na Câmara Municipal de Fortaleza.

Metrofor

O metrô e os VLts de Fortaleza terão funcionamento especial no Corpus Christi, na quinta-feira (4). Confira detalhes:

Linha Sul: início às 5h30 saindo da estação Carlito Benevides e às 5h40 saindo da estação Chico da Silva. As últimas viagens têm início às 18h saindo de Carlito Benevides e às 18h10 saindo de Chico da Silva.

Linha Nordeste: início às 5h30 saindo das estações Iate e Parangaba, e últimas viagens às 17h30, saindo das mesmas estações.

Ramal Aeroporto: início às 7h saindo da estação Expedicionários e às 7h15 saindo da estação Aeroporto. As últimas viagens têm início às 16h30 saindo de Expedicionários e às 16h45 saindo de Aeroporto.

Linha Oeste: início às 5h30 saindo da estação Caucaia e às 6h15 saindo da estação Moura Brasil. As últimas viagens têm início às 16h45 saindo de Caucaia e às 17h30 saindo de Moura Brasil.

VLT de Sobral e VLT do Cariri: sem operação neste feriado.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as instituições financeiras não estarão abertas presencialmente ao público no Corpus Christi. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas nos feriados.

Já o PIX segue funcionando normalmente. Na sexta-feira (5) o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo.

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, 5 de junho.

Supermercados

Os supermercados irão funcionar normalmente, segundo informe da Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

No entanto, alguns estabelecimentos podem variar os horários seguindo a organização interna. Assim, a Acesu orienta que os consumidores verifiquem previamente como será os horários junto com os supermercados de preferência.

Lojas de rua

O comércio varejista, lojista e de material de construção poderá funcionar normalmente no feriado de Corpus Christi.

No entanto, conforme o Sindilojas, é preciso que a empresa emita a Certidão de Regularidade de Abertura em Feriados, seguindo as regras do Aditivo à CCT 2025/2026.

Assim, como no caso dos supermercados, é importante checar com cada estabelecimento o horário de funcionamento.

Agências do INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas neste feriado. Os atendimentos presenciais nas agências retornam normalmente na segunda-feira (8).

Para acessar serviços e informações, é possível buscar:

Atendimento eletrônico disponível 24 horas por dia;

Central 135, com atendimento humano de segunda à sábado, das 7h às 22h;

Site e o aplicativo Meu INSS.

Shoppings

Shopping Iguatemi

O funcionamento do Shopping Iguatemi será normal. Veja os horários:

Lojas, quiosques e operações de lazer: 10h às 22h

Praças, lojas e quiosques de alimentação: 10h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 22h

Academia Bodytech: 7h às 13h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Inside Park: 7h às 21h

Cobasi: 9h às 21h

Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h (coleta até 16h30)

CLDO Inovi: 8h às 20h

Shopping Aldeota

Lojas e quiosques: 13h às 19h

Praça de alimentação: 12h às 19h

Greenlife academias: 7h às 23h

Centro Fashion Fortaleza

O Centro Fashion Fortaleza terá funcionamento normal ao longo do feriado. O empreendimento estará aberto ao público das 9h às 19h.

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques, lazer e alimentação: 10h às 22h;

Carneiro do Ordones: 11h às 0h;

Joá Garden: 11h30 às 23h;

Frutbiss: 12h às 0h;

Maria Pitanga: 15h30 às 0h;

Parque do Jóquei: 17h às 22h;

Pet Park: 10h às 22h;

Greenlife: 8h às 16h (academia) e 6h às 22h (arena)

Lotérica e Detran: fechados

SAC/Espaço Família: 15h às 21h

Cinépolis: 13h às 22h

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

SkyFit Academias: 8h às 18h

Caixa Econômica: Fechado

Casa do Cidadão: Fechado

North Shopping Fortaleza

Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h.

Quintal do Nortão: 11h às 23h.

Smartfit: 8h às 17h

Lotérica: 10h às 19h

Super Lagoa: 7h às 21h

Via Sul Shopping

Lojas, quiosques e alimentação: 10h às 22h

Selfit: 8h às 18h

Caixa Econômica: Fechada

Cinema: De acordo com a programação

Terrazo Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação e lazer: 10h às 22h

Greenlife: 5h às 22h30

Supermercado Guará: 7h às 22h

Clínica SIM: 8h às 17h

Hospital Veterinário Popular: atendimento 24h

Cinema: conforme programação dos filmes

Shopping Parangaba

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Clínicas Médicas: Atendimento conforme horários agendados

Selfit Academia: 8h às 18h

Lotérica: Fechada

Vapt Vupt: Fechado

Cagece: Fechada

Studio Games: 10h às 22h

Parque Sonic: 10h às 22h

Game Station: 10h às 22h

Cinema (UCI): funcionamento conforme horários das sessões

Pinacoteca do Ceará

A Pinacoteca do Ceará estará aberta no feriado de Corpus Christi. Pela tarde, haverá visita temática e ateliê “Fuxico no Chico”, conduzida por Iuri Tavares, a partir das 16h. O percurso busca resgatar a história do artista Chico da Silva e as vivências da Escola do Pirambu.

Ele conta com acessibilidade em Libras e oferece 20 vagas disponíveis uma hora antes na recepção.