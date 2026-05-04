Chuva de meteoros Eta Aquáridas: veja como e onde observar no CE

Na coluna anterior, contei a história das Eta Aquáridas — o que são, de onde vêm os fragmentos que as formam e por que esse fenômeno acontece todo mês de maio. Quem não leu, recomendo. É uma história que conecta o passado mais distante ao céu que a gente vê toda noite.

Nesta coluna de hoje, o objetivo é dar dicas práticas de como observar as Eta Aquáridas — e, mais importante de tudo, quando olhar para o céu.

De onde os meteoros vêm?

O Cometa Halley, ao longo de milhares de anos de órbita, foi deixando um rastro de poeira e fragmentos espalhados pelo espaço. Uma vez por ano, a Terra — em seu movimento de translação ao redor do Sol — cruza esse rastro. Os fragmentos entram na atmosfera em alta velocidade e produzem os riscos de luz que chamamos de meteoros.

O interessante é que, devido a esse encontro, todos os fragmentos chegam de uma mesma direção. Isso cria a impressão de que os meteoros estão vindo de um único ponto no céu. Esse ponto se chama radiante. No caso das Eta Aquáridas, ele fica próximo à estrela Eta da constelação de Aquário — daí o nome.

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Quanto mais alto o radiante estiver no horizonte, mais meteoros serão visíveis, porque o ângulo de entrada das partículas favorece trajetórias longas e brilhantes pelo céu. Aqui está a grande vantagem do Ceará. O estado está situado entre 4° e 7° de latitude sul, muito próximo à linha do Equador.

Isso faz com que o radiante das Eta Aquáridas suba bem mais alto no céu cearense do que em estados do Sul ou Sudeste do Brasil. Em São Paulo, ele mal ultrapassa 20° de altura. Em Fortaleza, pode chegar a quase 40°. É uma diferença enorme na quantidade e na qualidade dos meteoros visíveis.

O radiante começa a aparecer no horizonte leste por volta da meia-noite, mas ainda está baixo demais. Os meteoros nesse período surgem em menor número e com trajetórias rasas, quase paralelas ao horizonte. Conforme a madrugada avança, ele sobe.

A janela ideal no Ceará é entre 2h e 5h da manhã. Nesse intervalo, o radiante atinge sua posição mais favorável. Às 5h, o céu começa a clarear, e a luz do amanhecer compromete a visibilidade.

O pico acontece na madrugada de 5 para 6 de maio, mas as noites de 4 e 7 de maio também valem muito a pena — a variação na quantidade de meteoros entre o pico e as noites vizinhas não é tão grande assim.

Previsão do tempo para as principais regiões

Maio ainda pertence ao final do período chuvoso no Ceará, então vale dar uma olhada na previsão antes de escolher onde passar a noite. Cada região do estado tem seu próprio comportamento — e dentro do cenário geral de chuvas acima do normal para este mês, com influência da Zona de Convergência Intertropical, algumas regiões são melhores.

Região Metropolitana de Fortaleza e litoral: A umidade do mar, a poluição luminosa e as nuvens baixas formadas pela brisa marítima limitam bastante a experiência. Mesmo assim, quem está em Fortaleza não precisa desistir — eu mesmo já observei vários meteoros dessa chuva na cidade, no meio de toda a claridade artificial. Vale tentar na madrugada do pico, de preferência numa área mais aberta, longe de postes;

A umidade do mar, a poluição luminosa e as nuvens baixas formadas pela brisa marítima limitam bastante a experiência. Mesmo assim, quem está em Fortaleza não precisa desistir — eu mesmo já observei vários meteoros dessa chuva na cidade, no meio de toda a claridade artificial. Vale tentar na madrugada do pico, de preferência numa área mais aberta, longe de postes; Maciço de Baturité e Serra de Guaramiranga: Região úmida por natureza, com muitas nuvens em maio. Apesar do céu escuro e da altitude favorável, as chances de nebulosidade são altas. Vale a pena monitorar o tempo;

Região úmida por natureza, com muitas nuvens em maio. Apesar do céu escuro e da altitude favorável, as chances de nebulosidade são altas. Vale a pena monitorar o tempo; Serra da Ibiapaba (Ubajara, Tianguá, Viçosa do Ceará): Situação parecida com Guaramiranga. Região alta e excelente para astronomia, mas maio ainda é chuvoso por lá. A recomendação é a mesma: prestar atenção ao tempo;

Situação parecida com Guaramiranga. Região alta e excelente para astronomia, mas maio ainda é chuvoso por lá. A recomendação é a mesma: prestar atenção ao tempo; Sertão Central e Vale do Jaguaribe: Mais distante do litoral e com menos influência da umidade costeira, o sertão tende a ter mais noites de céu aberto. Cidades como Quixadá, Quixeramobim e Jaguaribe são boas opções. O céu escuro do sertão é um recurso natural que o cearense subestima;

Mais distante do litoral e com menos influência da umidade costeira, o sertão tende a ter mais noites de céu aberto. Cidades como Quixadá, Quixeramobim e Jaguaribe são boas opções. O céu escuro do sertão é um recurso natural que o cearense subestima; Chapada do Araripe (Crato, Barbalha, Santana do Cariri): Continua sendo minha recomendação principal pela combinação de altitude e baixa poluição luminosa. Nos dias recentes a região registrou tempo mais aberto com poucas nuvens — um sinal positivo. Ainda assim, maio carrega umidade residual por lá.

Dicas práticas de observação

Não use telescópio. Apesar de aproximar e ampliar as imagens, o telescópio tem um efeito colateral importante: ele reduz drasticamente o campo de visão. Um meteoro percorre um grande ângulo no céu em frações de segundo — você precisa de uma área de observação ampla para ter chance de vê-lo. Com o telescópio, você estará olhando por um buraco de fechadura enquanto o espetáculo acontece ao lado. O olho nu, sem nenhum equipamento, é a melhor ferramenta disponível.

Reserve pelo menos 20 minutos de adaptação. Os olhos demoram entre 15 e 20 minutos para se ajustar completamente ao escuro. Nesse período, evite olhar para a tela do celular — uma única olhada compromete a adaptação e você precisa começar do zero. Se precisar usar o aparelho, ative o modo de tela vermelha; o olho humano é menos sensível a esse comprimento de onda e se recupera mais rápido.

Deite-se de costas. Numa toalha, num cobertor no chão ou numa cadeira reclinada ao ar livre. De pé, o pescoço cansa em minutos e você acaba olhando mais para o horizonte do que para o firmamento. Deitado, o campo visual cobre muito mais área.

Não fixe o olhar no radiante. Os meteoros parecem vir da constelação de Aquário, mas as trajetórias mais longas e brilhantes aparecem a 40° ou 50° de distância desse ponto. Quem fica mirando a origem perde os melhores riscos de luz.

A Lua Cheia ocorreu no dia 1º de maio, e a fase minguante começa somente no dia 9. Isso significa que, no pico da madrugada de 5 para 6 de maio, a Lua estará na fase minguante gibosa — já passando da cheia, mas ainda com mais da metade do disco iluminado. Ela nasce no início da noite e permanece no céu durante toda a janela de observação, apagando os meteoros mais fracos. Para minimizar o impacto, concentre a observação entre 3h e 5h da manhã, quando ela já está baixa no horizonte oeste.

O que esperar?

Nas melhores condições — sertão aberto, às 3h da manhã, — é possível contar entre 30 e 50 meteoros por hora. Mas não precisa ser assim tão radical com o horário. É possível ver um meteoro a qualquer momento, inclusive durante o dia, quando os maiores e mais brilhantes às vezes cruzam o céu mesmo com o sol presente.

À noite, as chances aumentam muito. Então escolha um horário confortável para você. Vá para o quintal, para a área da piscina, para qualquer espaço aberto onde o horizonte apareça sem obstáculos. Quanto mais céu você enxergar, melhor. Deite, relaxe, e de vez em quando levante os olhos. Não precisa ser uma expedição. Pode ser apenas uma noite diferente ao ar livre.

Boas observações!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.