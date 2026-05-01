Eta Aquáridas terá pico na próxima semana; conheça história da chuva de meteoros

A chuva de meteoros Eta Aquáridas já está em atividade e poderá ser observada até o fim de maio, com pico previsto para a madrugada da próxima quarta-feira, 6 de maio. Esse fenômeno ocorre todos os anos quando a Terra cruza a trilha de partículas deixada pelo famoso Cometa Halley.

Os fragmentos, compostos de poeira e gelo, entram em nossa atmosfera a velocidades altíssimas (cerca de 66 quilômetros por segundo) e se incendeiam, produzindo os riscos luminosos que chamamos de meteoros.

Qual a relação entre a Eta Aquáridas e o cometa Halley?

A chuva de meteoros Eta Aquáridas foi identificada pela primeira vez em 1870, quando o astrônomo britânico G. L. Tupman registrou dezenas de meteoros durante observações no Mediterrâneo. Esse registro sistemático marcou o início da compreensão moderna sobre o fenômeno e sua ligação direta com o Cometa Halley.

Na época, Tupman observou e anotou a trajetória de 15 meteoros em 30 de abril e mais 13 entre as noites de 2 e 3 de maio. Esses dados foram fundamentais para confirmar que se tratava de uma chuva recorrente e não de eventos isolados. Quando um meteoro não está associado a nenhuma chuva, eles vagam aleatoriamente pelo Sistema Solar e podem cair em qualquer época do ano. Esses são chamados de meteoros esporádicos.

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Poucos anos depois, em 1878, outros astrônomos reforçaram a descoberta e estabeleceram oficialmente a Eta Aquáridas como uma das principais chuvas anuais.

O vínculo com o Cometa Halley foi reconhecido posteriormente, tornando-se a primeira chuva de meteoros associada diretamente a esse corpo celeste.

Desde então, a Eta Aquáridas passou a ser estudada e acompanhada regularmente, consolidando-se como um dos fenômenos astronômicos mais importantes observados no mês de maio.

Como ver a chuva de meteoros Eta Aquáridas no Brasil

No Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, as condições são favoráveis para quem deseja acompanhar o espetáculo. Em locais afastados da poluição luminosa, é possível observar até 50 meteoros por hora, principalmente nas horas que antecedem o amanhecer. O ponto de origem aparente desses meteoros está na constelação de Aquário, mas não é necessário saber localizar essa área do céu para apreciar o fenômeno: basta olhar para cima e ter paciência.

O destaque das Eta Aquáridas é a velocidade dos meteoros, que os torna brilhantes e rápidos. Alguns deixam rastros persistentes, visíveis por alguns segundos.

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Para observar, recomenda-se procurar um lugar escuro, levar algo para se acomodar e permitir que os olhos se adaptem à escuridão por cerca de 20 minutos.

A experiência dispensa equipamentos sofisticados. Binóculos ou telescópios não ajudam, já que o fenômeno é melhor visto a olho nu. O essencial é contar com céu limpo e disposição para acordar cedo. Em 2026, a expectativa é de uma chuva Eta Aquáridas seja intensa. Então fique de olho no céu e na previsão do tempo. Pois as nuvens podem atrapalhar. Porém, em alguma noite próxima do dia 6 de maio, pode surpreender com lindas estrelas cadentes!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.