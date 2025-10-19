Arnaldo Augusto Pereira foi condenado a 18 anos de prisão por participar de esquema que movimentou mais de R$ 500 milhões
Ana Beatriz de Araújo Rodrigues foi socorrida em uma UPA, mas não resistiu. A Polícia Civil investigará o caso
Homem de 56 anos morreu na cidade de Feira de Santana
O homem tentou fugir pela janela de casa, sendo alcançado por vizinhos que o entregaram à polícia
Estudante será transferido de unidade e ato infracional foi encaminhado à Justiça
Depoimentos apontaram que a ex-diretora chegou a ganhar R$ 1,2 milhão com a mediação desses encontros
Policiais cumprem 16 mandados de busca e apreensão em cidades baianas, nesta sexta-feira (27)
Registro tem mais de 71 mil visualizações nas redes sociais
Serão utilizados os 1.371 km de extensão navegável do rio com uma projeção de movimentar cinco milhões de toneladas
Ainda não há informações sobre a causa da morte
A chegada do corpo da modelo, nessa quinta-feira (12), foi marcada por gritos de "justiça" de uma multidão
No texto, a instituição religiosa reforça que os sacramentos da Igreja são atos sagrados e devem ser tratados com o máximo respeito
Defesa afirmou que ele agiu em legítima defesa, e que a arma do crime pertencia à vítima
O motorista da vítima irá a júri popular
Sobreviventes foram socorridos e levados para hospitais da região do baixo Sul
Natural do Amazonas, a profissional se mudou para a Bahia em 1991, onde se consolidou como jornalista
Larissa foi atingida enquanto estava a caminho do trabalho, em uma das avenidas mais movimentadas da capital baiana
Davi Lima da Silva foi visto pela última vez no dia 28 de março de 2021
Foram necessárias sete pessoas para carregar o animal
Agentes de segurança teriam confundido os artistas com criminosos. Corporação declarou que réplicas não tinham a devida identificação