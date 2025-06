Rio São Francisco terá nova hidrovia para transportar cargas

Um projeto apresentado pelo Governo Federal na última sexta-feira (13), vai colocar, uma nova hidrovia no rio São Francisco para transporte de cargas entre as regiões Sudeste, a partir de Pirapora (MG), para o Nordeste até as cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE).

Pelo projeto, serão utilizados os 1.371 km de extensão navegável do rio com uma projeção de movimentar cinco milhões de toneladas. Entre as cargas previstas para serem transportadas estão insumos agrícolas, gesso, gipsita, calcário, grãos, bebidas, minério e sal.

A primeira das três etapas previstas vai se concentrar em um trecho de 604 quilômetros que liga Juazeiro a Petrolina, passando por Sobradinho (BA) e chegando em Ibotirama (BA), com as cargas podendo ser escoadas por rodovias até o Porto de Aratu-Candeias, na Baía de Todos os Santos (BA).

Já a segunda etapa abrangerá o trecho de 172 quilômetros entre os municípios baianos de Ibotirama e Bom Jesus da Lapa e Cariacá, e contará com uma conexão via malha ferroviária até os Portos de Ilhéus (BA) e Aratu-Candeias. O último trecho aumentará a hidrovia em 670 quilômetros, e ligará Bom Jesus da Lapa e Cariacá a Pirapora.

Desenvolvimento da região

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, a hidrovia será muito estratégica para o desenvolvimento da região, e que ainda neste mês de junho ele irá assinar a delegação das obras à Companhia das Docas do Estado da Bahia, com estudos técnicos sendo previstos na sequência.

Melhorias

Já havia sido anunciado em janeiro deste ano, que novas ações seriam feitas para expandir a navegabilidade das hidrovias brasileiras, como novas obras de dragagens nas hidrovias do Tapajós e São Francisco e a manutenção do Madeira, Parnaíba e Paraguai (tramo Sul).

No Rio Grande do Norte, por exemplo, será realizada a proteção de dolfins, que é a estrutura utilizada para auxiliar na amarração e atracação de navios da Ponte Newton Navarro, e assim ampliar a segurança das embarcações e das pessoas que circulam no local.

O Ministério de Portos e Aeroportos considera que hoje o país tem 12 mil km de hidrovia navegável, com o potencial de alcançar 42 mil km.

Em todo seu percurso, o rio São Francisco passa pelo Distrito Federal, por Goiás, pela Bahia, por Sergipe, Alagoas e Pernambuco, e atinge 505 municípios e mais de 11,4 milhões de pessoas.