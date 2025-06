Filha viraliza ao gravar reação da mãe com a conquista do primeiro carro: 'É nosso?'

A jovem Rayana Lima, de 26 anos, viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo em que a mãe reage ao primeiro carro comprado pela filha. O registro foi publicado no dia 2 de junho e já alcançou mais de 4 mil curtidas e 71 mil visualizações.

Na filmagem, Rayana flagra a senhora caminhando em uma avenida de Eunápolis, no Interior da Bahia, com sacolas de compras. Ela abaixa a janela do veículo e grita: "Vem de carona, irmã Luciene!".

Luciene percebe que é a filha quem dirige o carro e se aproxima animada. "É o nosso carro, é?", pergunta, sorrindo. Ao entrar no veículo, ela faz questão de garantir se aquilo é "verdade" e ainda brinca: "Não mente para mim, que eu tenho pressão alta".

Carro era uma realização

Antes de publicar o vídeo viral, Rayana compartilhou no Instagram que o primeiro carro era uma realização almejada por ela e o marido, Jocsa Santiago, com quem é casada há três anos.

"Esteja com alguém que luta e sonha junto com você. Obrigada Senhor por essa conquista", escreveu ela, junto de uma foto da chave do carro segurada pelas mãos do casal.