Duas apostas do Ceará acertam a quina na Mega-Sena e faturam quase R$ 9 mil
Valores saíram para ganhadores de Cascavel e Fortaleza.
Duas apostas feitas no Ceará acertaram cinco dezenas do último concurso da Mega-Sena e garantiram prêmios de quase R$ 9 mil cada.
Os bilhetes premiados foram registrados nos municípios de Cascavel e Fortaleza, conforme dados da Caixa Econômica Federal.
Em Cascavel, a aposta foi realizada de forma simples, por meio do Internet Banking da Caixa. O bilhete, com uma cota, rendeu ao apostador o valor de R$ 8.982,02 após o acerto da quina.
Veja também
Já em Fortaleza, o prêmio saiu para um bolão registrado em uma loteria física. A aposta contou com cinco cotas e também acertou cinco números do concurso, garantindo um prêmio total de R$ 8.982,00, que será dividido entre os participantes.
Resultado Mega-Sena do concurso 2958
42 - 35 - 49 - 14 - 07 - 09
Como jogar na Mega-Sena?
O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte
O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.
Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?
Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:
- 1 em 50.063.860 para a Sena
- 1 em 154.518 para a Quina
- e 1 em 2.332 para a Quadra
Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.