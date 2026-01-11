Duas apostas do Ceará acertam a quina na Mega-Sena e faturam quase R$ 9 mil

Duas apostas feitas no Ceará acertaram cinco dezenas do último concurso da Mega-Sena e garantiram prêmios de quase R$ 9 mil cada.

Os bilhetes premiados foram registrados nos municípios de Cascavel e Fortaleza, conforme dados da Caixa Econômica Federal.

Em Cascavel, a aposta foi realizada de forma simples, por meio do Internet Banking da Caixa. O bilhete, com uma cota, rendeu ao apostador o valor de R$ 8.982,02 após o acerto da quina.

Veja também Negócios Leilão no Ceará tem lotes com carros, caminhões e equipamentos a partir de R$ 300 Negócios Com Dupla Sena pagando R$ 6,7 milhões, veja loterias do dia

Já em Fortaleza, o prêmio saiu para um bolão registrado em uma loteria física. A aposta contou com cinco cotas e também acertou cinco números do concurso, garantindo um prêmio total de R$ 8.982,00, que será dividido entre os participantes.

Resultado Mega-Sena do concurso 2958

42 - 35 - 49 - 14 - 07 - 09

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.