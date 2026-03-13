Distribuidoras de combustíveis que abastecem Fortaleza são investigadas pelo Procon

Seis distribuidoras de combustíveis que abastecem postos em Fortaleza estão sendo investigadas pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), após denúncias de aumento excessivo nos preços dos combustíveis vendidos às revendas na Capital.

O objetivo é verificar se há irregularidades na formação dos preços e quais as justificativas para o incremento nos valores.

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As empresas foram notificadas nesta sexta-feira (13) e terão até 10 dias para apresentar as documentações de compra e venda de combustíveis dos últimos três meses.

Segundo o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia, não houve nada que justifique o aumento significativo nos valores repassados aos postos nesse período de tempo. Dessa forma, caso as denúncias se confirmem, as distribuidoras podem estar se beneficiando de um cenário especulativo.

Distribuidoras notificadas

Distribuidora Origem Vibra Energia S/A, antiga BR Distribuidora Cais do Porto – Fortaleza/CE Raízen Combustíveis S/A Cais do Porto – Fortaleza/CE Ypetro Distribuidora de Combustíveis S/A Parque Novo Mondubim – Maracanaú/CE SP Indústria Distribuidora de Petróleo Ltda Mucuripe – Fortaleza/CE Ipiranga Produtos de Petróleo S/A Cais do Porto – Fortaleza/CE Fan Distribuidora de Petróleo Ltda Mossoró/RN

Outra medida do Procon Fortaleza para prevenir aumentos abusivos foi notificar, nesta quarta-feira (11), o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

A ideia é que a instituição oriente os postos de combustíveis associados a não usarem as especulações relacionadas ao mercado internacional do petróleo para calcular os reajustes nos preços.

Como denunciar

Em caso de preços abusivos, o consumidor pode denunciar por meio da plataforma Fortaleza Digital, buscando pela opção "Procon", ou ligando para a Central de Atendimento ao Consumidor, no telefone 151.

A orientação é que o denunciante apresente informações como:

- fotos ou vídeos dos valores exibidos nas bombas;

- cupons fiscais;

- extratos de pagamento;

- endereço e bandeira do estabelecimento;

- data em que o preço foi registrado;

- tipo de combustível.