Banco Central nega ter decretado a liquidação extrajudicial do Nubank
O Banco Central negou nesta sexta-feira (12) ter decretado a liquidação extrajudicial do Nubank. "Não procede a informação que o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Nubank".
A dúvida ocorreu após usuários do Nubank serem surpreendidos, na manhã desta sexta-feira (12), ao receber uma notificação pelo aplicativo oficial do banco digital informando que o Nubank "foi encerrado".
"Aviso Importante: foi decretado o encerramento do NUBANK. Clique aqui e saiba como solicitar o valor disponível no FGC", diz o texto da notificação, que gerou perplexidade em alguns clientes do banco.
Não há nem um processo de liquidação do Nubank em análise pelo Banco Central, portanto, a notificação parece ter intenção maliciosa ou enganosa, embora tenha sido enviada no próprio app do banco. Também não há resgate a ser feito via Fundo Garantidor de Créditos.