Imagem da reunião de parlamentares na Assembleia Legislativa do Ceará sobre MP 1304.

Opinião

Assembleia entra na articulação a favor de produtores de energia solar

Proposta cria taxa adicional de R$ 20 para cada 100 kWh gerados.

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 30 de Outubro de 2025
placa de energia solar no telhado de uma casa

Opinião

MP 1304: Nova taxa ameaça quem produz energia solar

Relator incluiu no texto cobrança adicional de R$ 20 para cada 100 kWh gerados

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 29 de Outubro de 2025
SAIC Motor

Opinião

Quem é a gigante chinesa que o Ceará quer atrair para o polo automotivo

SAIC Motor é a maior montadora de carros da China e vem em tratativas com o Ceará desde 2024

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 29 de Outubro de 2025
Foto que contém o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e Karin Wallensteen, embaixadora da Suécia no Brasil.

Opinião

Empresa sueca de energia assina memorando e pode ter fábrica no Ceará

Documento prevê ainda a instalação de uma fábrica no Estado.

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 28 de Outubro de 2025
Reunião entre representantes da empresa e o governador, no Palácio da Abolição

Opinião

Avança instalação de indústria de R$ 40 milhões no interior do CE

Fábrica de calçados receberá R$ 24 milhões em incentivos estaduais

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 28 de Outubro de 2025
Gasolina Preço

Opinião

Gasolina cai para quem? Postos de Fortaleza ignoram redução da Petrobras

Mais uma vez, revendedores mantêm preços inalterados após baixa na ponta inicial da cadeia produtiva.

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 28 de Outubro de 2025
Foto que contém Maracanaú

Opinião

As 10 cidades do Ceará que mais arrecadam ICMS

Cidades com economias mais fortes se destacam na arrecadação. Parte do imposto estadual é repassada aos municípios

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 27 de Outubro de 2025
Imagem mostra a fachada da Sudene

Opinião

Sudene recebe projetos de R$ 22 bilhões para o Ceará; energia e data centers dominam

Artarquia, porém, não deverá ter recursos suficientes para suprir a demanda e fará um pente-fino nos projetos

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 26 de Outubro de 2025
Cresce Ceará 2024

Opinião

Nova edição do evento Cresce Ceará discute oportunidades para o comércio exterior

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 24 de Outubro de 2025
Wanger Alencar Rocha

Opinião

BNB terá R$ 360 milhões para investir em transmissão e distribuição de energia renovável

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 23 de Outubro de 2025
eólica

Opinião

Projetos de energia eólica preveem mais de 300 MW no litoral cearense

Empreendimentos eólicos ficam em Paraipaba e Amontada

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 22 de Outubro de 2025
João Carlos Paes Mendonça, em conversa com jornalistas de Fortaleza e Salvador

Opinião

Grupo JCPM, dono do RioMar, muda estrutura e terá CEO para shoppings

Conglomerado nordestino anunciou mudanças em sua estrutura organizacional

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 22 de Outubro de 2025
bairro meireles em fortaleza

Opinião

"Querem congelar a cidade": Empresários criticam proposta de Plano Diretor de Fortaleza

Executivos da construção civil pedem rigor técnico nas discussões e falam em insegurança jurídica

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 22 de Outubro de 2025
Tomás Figueiredo Filho

Opinião

Cearense assume presidência da Indústrias Nucleares do Brasil

Cargo é considerado um dos mais estratégicos para impulsionamento da energia nuclear no País

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 21 de Outubro de 2025
Foto que contém Paulo Câmara

Opinião

Paulo Câmara deixa presidência do BNB; diretor assume interinamente

Banco do Nordeste será comandado de forma interina por Wanger Rocha, diretor financeiro

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 21 de Outubro de 2025
Maurício Filizola será o novo presidente da CDL Fortaleza

Opinião

Maurício Filizola será o novo presidente da CDL Fortaleza

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 21 de Outubro de 2025
Maior piscina da América Latina

Opinião

Maior piscina da América Latina abre em Jeri com show de Alok

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 20 de Outubro de 2025
Fachada de prédio da Sudene.

Opinião

Sudene aprova R$ 34,7 milhões para dois projetos no Ceará

Projetos em Maracanaú e Jaguaribara avançam na tramitação para financiamento

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 20 de Outubro de 2025
farmácia

Opinião

Comércio do Ceará tem 4º melhor resultado do País em agosto, diz IBGE

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 16 de Outubro de 2025

Opinião

Ranking das 10 maiores varejistas do Nordeste tem empresas de 6 estados

Ceará é destaque com 3 companhias; primeira posição da lista é do Maranhão

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 15 de Outubro de 2025
1 2 3