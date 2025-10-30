Victor Ximenes

Proposta cria taxa adicional de R$ 20 para cada 100 kWh gerados.
Relator incluiu no texto cobrança adicional de R$ 20 para cada 100 kWh gerados
SAIC Motor é a maior montadora de carros da China e vem em tratativas com o Ceará desde 2024
Documento prevê ainda a instalação de uma fábrica no Estado.
Fábrica de calçados receberá R$ 24 milhões em incentivos estaduais
Mais uma vez, revendedores mantêm preços inalterados após baixa na ponta inicial da cadeia produtiva.
Cidades com economias mais fortes se destacam na arrecadação. Parte do imposto estadual é repassada aos municípios
Artarquia, porém, não deverá ter recursos suficientes para suprir a demanda e fará um pente-fino nos projetos
Empreendimentos eólicos ficam em Paraipaba e Amontada
Conglomerado nordestino anunciou mudanças em sua estrutura organizacional
Executivos da construção civil pedem rigor técnico nas discussões e falam em insegurança jurídica
Cargo é considerado um dos mais estratégicos para impulsionamento da energia nuclear no País
Banco do Nordeste será comandado de forma interina por Wanger Rocha, diretor financeiro
Projetos em Maracanaú e Jaguaribara avançam na tramitação para financiamento
Ceará é destaque com 3 companhias; primeira posição da lista é do Maranhão