Elmano vai antecipar 2ª parcela do 13º dos servidores; veja data

O governador Elmano de Freitas decidiu antecipar a segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais. O pagamento será feito no dia 17 de dezembro.

Na semana passada, a gestão estadual havia comunicado que depositaria a segunda parcela no dia 20, mas a decisão foi revista.

"Após diálogo com as nossas equipes econômicas (Seplag e Sefaz), decidimos antecipar para o dia 17 o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos 180 mil servidores e servidoras do Estado", afirmou o governador.

O pagamento da folha regular de dezembro será antecipado para o dia 30. "Com isso, contando as folhas de novembro e dezembro, e a parcela do 13º, estamos injetando cerca de R$ 2,7 bilhões na economia do Ceará somente neste último mês do ano", destacou Elmano.