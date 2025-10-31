Brasileirão Série A
|PTS
|JS
|V
|E
|D
|G
|GC
|SG
|%
|
1º
PAL
Palmeiras
|62
|29
|19
|5
|5
|53
|26
|27
|71
|
2º
FLA
Flamengo
|61
|29
|18
|7
|4
|56
|16
|40
|70
|
3º
CRU
Cruzeiro
|57
|30
|16
|9
|5
|42
|21
|21
|63
|
4º
MIR
Mirassol
|55
|30
|15
|10
|5
|52
|31
|21
|61
|
5º
BAH
Bahia
|49
|30
|14
|7
|9
|40
|34
|6
|54
|
6º
FLU
Fluminense
|47
|30
|14
|5
|11
|37
|35
|2
|52
|
7º
BOT
Botafogo
|47
|30
|13
|8
|9
|41
|28
|13
|52
|
8º
VAS
Vasco da Gama
|42
|30
|12
|6
|12
|49
|41
|8
|46
|
9º
SAO
São Paulo
|41
|30
|11
|8
|11
|33
|33
|0
|45
|
10º
COR
Corinthians
|39
|30
|10
|9
|11
|32
|35
|-3
|43
|
11º
GRE
Grêmio
|39
|30
|10
|9
|11
|33
|38
|-5
|43
|
12º
RBB
Bragantino
|36
|30
|10
|6
|14
|34
|47
|-13
|40
|
13º
CAM
Atlético Mineiro
|36
|29
|9
|9
|11
|27
|32
|-5
|41
|
14º
CEA
Ceará
|35
|30
|9
|8
|13
|27
|29
|-2
|38
|
15º
INT
Internacional
|35
|30
|9
|8
|13
|35
|43
|-8
|38
|
16º
SAN
Santos
|32
|29
|8
|8
|13
|30
|42
|-12
|36
|
17º
VIT
Vitória
|31
|30
|7
|10
|13
|27
|44
|-17
|34
|
18º
FOR
Fortaleza
|27
|29
|7
|6
|16
|27
|44
|-17
|31
|
19º
JUV
Juventude
|26
|30
|7
|5
|18
|24
|56
|-32
|28
|
20º
SPT
Sport
|17
|29
|2
|11
|16
|22
|46
|-24
|19