Veja os horários dos shows do Réveillon de Fortaleza 2026

A Prefeitura de Fortaleza divulgou os horários das atrações do Réveillon descentralizado da Capital cearense.

Nesta terça-feira (30), 21 atrações musicais irão se apresentar no Aterro da Praia de Iracema e nos polos do Conjunto Ceará e Messejana. Já na quarta-feira (31), nove artistas se apresentam na orla da Capital.

Nomes nacionais da música como Xand Avião, Natanzinho Lima, Luan Santana, Bruno e Marrone são alguns dos destaques da programação.

Horários do Réveillon de Fortaleza

30 de dezembro

Polo Messejana

17h30 – Gustavo Serpa

18h25 – Vanessa, a Cantora + Paulinha Ravett

19h20 – Vicente Nery

20h25 – Xand Avião

22h10 – Taty Girl

Polo Conjunto Ceará

17h30 – Dipas + Di Ferreira

18h35 – Marcinho

19h40 – Luís Marcelo e Gabriel

20h55 – Seu Desejo

22h40 – Natanzinho Lima

Aterro da Praia de Iracema

17h30 – Paulo José Benevides

18h25 – Waldonys

19h20 – Belinho + Gabi Nunes

20h25 – Bruno e Marrone

22h05 – Luan Santana

23h45 – Xand Avião

01h25 – Seu Desejo

03h05 – Natanzinho Lima

31 de dezembro

Aterro da Praia de Iracema

17h – Marcos Lessa

17h55 – Nayra Costa

18h50 – Transacionais

19h55 – Paralamas do Sucesso

21h30 – Claudia Leitte

23h10 – Seu Jorge

1h – Matuê

2h35 – Wesley Safadão

4h30 – Taty Girl