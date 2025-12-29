Veja os horários dos shows do Réveillon de Fortaleza 2026
Três polos terão apresentações de 30 nomes da música.
A Prefeitura de Fortaleza divulgou os horários das atrações do Réveillon descentralizado da Capital cearense.
Nesta terça-feira (30), 21 atrações musicais irão se apresentar no Aterro da Praia de Iracema e nos polos do Conjunto Ceará e Messejana. Já na quarta-feira (31), nove artistas se apresentam na orla da Capital.
Nomes nacionais da música como Xand Avião, Natanzinho Lima, Luan Santana, Bruno e Marrone são alguns dos destaques da programação.
Veja também
Horários do Réveillon de Fortaleza
30 de dezembro
Polo Messejana
17h30 – Gustavo Serpa
18h25 – Vanessa, a Cantora + Paulinha Ravett
19h20 – Vicente Nery
20h25 – Xand Avião
22h10 – Taty Girl
Polo Conjunto Ceará
17h30 – Dipas + Di Ferreira
18h35 – Marcinho
19h40 – Luís Marcelo e Gabriel
20h55 – Seu Desejo
22h40 – Natanzinho Lima
Aterro da Praia de Iracema
17h30 – Paulo José Benevides
18h25 – Waldonys
19h20 – Belinho + Gabi Nunes
20h25 – Bruno e Marrone
22h05 – Luan Santana
23h45 – Xand Avião
01h25 – Seu Desejo
03h05 – Natanzinho Lima
31 de dezembro
Aterro da Praia de Iracema
17h – Marcos Lessa
17h55 – Nayra Costa
18h50 – Transacionais
19h55 – Paralamas do Sucesso
21h30 – Claudia Leitte
23h10 – Seu Jorge
1h – Matuê
2h35 – Wesley Safadão
4h30 – Taty Girl