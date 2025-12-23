Veja como será o plano operacional do Réveillon 2026 em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta terça-feira (23) o plano operacional para o Réveillon 2026, com ações voltadas para transporte público, segurança e saúde da população que irá participar dos dois dias de evento. A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas participem da festa da virada na Praia de Iracema.

Na coletiva de imprensa, o prefeito Evandro Leitão ressaltou que a festa ocorrerá de forma descentralizada, uma das bandeiras levantadas por ele desde o início da gestão. Além da tradicional festa no Aterro da Praia de Iracema, haverá programação no Conjunto Ceará — com Seu Desejo e Natanzinho Lima — e na Messejana, com Taty Girl e Xand Avião.

A secretária de Turismo, Denise Carrá, afirmou que os cachês de todos os artistas serão pagos pela iniciativa privada. “Todos os patrocinadores estão reunidos para celebrar a cidade, começar mesmo a contagem regressiva para os 300 anos da nossa capital”, diz.

A gestão municipal estima que mais de 2,5 milhões de pessoas participarão das festas nos dias 30 e 31 de dezembro, com 700 mil visitantes estimados em fluxo turístico.

Transporte público

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, será aplicada a tarifa social que custa R$ 3,90 a inteira e R$ 1,50 a meia, conforme divulgado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Serão disponibilizados 30 ônibus extras na terça (30) e 48 veículos na quarta (31) distribuídos nos 7 terminais de integração a partir de 18h até 6h da manhã.

Já no dia 1º, serão 30 ônibus reservas disponibilizados, dos quais 13 iniciarão a operação no Aterro da Praia de Iracema, para atender à demanda de retorno do público do Réveillon. Depois, os veículos permanecerão à disposição para apoio operacional nos terminais.

As rotas contarão com ajustes nos pontos de embarque e desembarque de modo a garantir maior conforto dos passageiros.

Desvios e pontos de parada desativados

A partir das 13h dos dias 30 e 31, as linhas regulares que trafegam pela Av. Historiador Raimundo Girão vão operar com desvios provisórios, da seguinte forma:

Sentido Leste/Oeste: Avenida Abolição, Rua Júlio Ibiapina, Avenida Senador Virgílio Távora, Avenida Dom Luiz, Rua Tibúrcio Cavalcante, Rua Tenente Benévolo e Avenida Dom Manoel.

Sentido Oeste/Leste: Avenida Presidente Castelo Branco, Rua Franco Rabelo, Rua Boris, Rua Rufino de Alencar, Rua 25 de Março, Rua Pereira Filgueiras, Rua Tibúrcio Cavalcante e Avenida Abolição.

Será implantado um corredor exclusivo na Avenida Rui Barbosa, no trecho compreendido entre a Av. Historiador Raimundo Girão e a Rua Tenente Benévolo, protegido por gradis. O objetivo é “garantir a segurança dos usuários do transporte coletivo durante a chegada e a saída do público do Aterro da Praia de Iracema”, conforme a gestão.

No Polo do Conjunto Ceará, serão realizados desvios em oito linhas que trafegam pela Avenida Ministro Albuquerque Lima, no trecho em frente ao Polo de Lazer do Conjunto Ceará, entre a Avenida A e a Avenida Alanis Maria Laurindo de Oliveira. Os desvios provisórios das linhas serão realizados em trechos da Av. Ministro Albuquerque.

Já no Polo da Messejana, os desvios atingirão as linhas que circulam pela Av. Jornalista Tomás Coelho e Rua Tenente Jurandir Alencar, no entorno do local do evento, em frente ao Pier da Lagoa da Messejana. Eles seguirão as orientações dos agentes da AMC e da

operação da Etufor.

Pontos de embarque e desembarque

O embarque e desembarque das linhas especiais ocorrerão na Rua Tenente Benévolo, entre a Av. Barão de Studart e a Rua Monsenhor Bruno, com três pontos designados:

Ponto: entre a Av. Barão de Studart e a Rua Dr. José Lourenço para os ônibus dos terminais Papicu e Messejana; Ponto: entre a Rua Dr. José Lourenço e a Av. Rui Barbosa para ônibus dos terminais Parangaba/Siqueira e Lagoa. Ponto: entre a Av. Rui Barbosa e a Rua Monsenhor Bruno para ônibus dos terminais Conjunto Ceará e Antônio Bezerra.

Linhas com destino ao Aterro

Serão disponibilizadas sete linhas especiais com atendimento direto dos terminais à Praia de Iracema. São elas:

930 - Antônio Bezerra/Aterro/Pereira Filgueiras;

931 - Parangaba/Aterro/Pereira Filgueiras;

933 - Lagoa/Aterro/Pereira Filgueiras;

935 - Messejana/Aterro/Pereira Filgueiras;

936 - Cj. Ceará/Aterro/Pereira Filgueiras;

937 - Papicu/Aterro/Pereira Filgueiras;

938 - Siqueira/Aterro/Pereira Filgueiras.

21 linhas vão atender o entorno do Aterro com total de 151 veículos circulando por dia:

011 - Circular 1/Centro (4 veículos)

012 - Circular 2/Centro (4 veículos)

051 - Grande Circular I (16 veículos)

052 - Grande Circular II (16 veículos)

055 - Corujão/Grande Circular I (2 veículos)

056 - Corujão/Grande Circular II (2 veículos)

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe (5 veículos)

073 - Siqueira/Praia de Iracema (11 veículos)

077 - Parangaba/Mucuripe (15 veículos)

092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema (13 veículos)

099 - Siqueira/Mucuripe/Barão de Studart (10 veículos)

120 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I (3 veículos)

711 - Barra do Ceará/Cais do Porto (6 veículos)

752 - Caça e Pesca/Centro (16 veículos)

901 - Dom Luís/Papicu/Centro (3 veículos)

903 - Papicu/Varjota/Centro (2 veículos)

905 - Cidade 2000/Vicente Pinzón/Centro (4 veículos)

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro (12 veículos)

907 - Castelo Encantado/Centro/SP1 (2 veículos)

908 - Castelo Encantado/Centro/SP2 (2 veículos)

Trânsito

Na operação, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) vai contar com um efetivo de 270 agentes e operadores de tráfego, que atuarão no controle do tráfego e na implementação dos bloqueios viários.

A operação inicia na segunda-feira (29) com o bloqueio e coibição de estacionamento das ruas Monsenhor Bruno, Camocim, Carlos Vasconcelos, Francisco Virgílio Vasconcelos e Barão de Aracati.

Haverá também um corredor de pedestre na Av. Rui Barbosa e um desvio da Av. Abolição na rua Nunes Valente.

Assim, os condutores que trafegam pela Avenida Historiador Raimundo Girão, sentido Centro/Mucuripe, a orientação é dobrar à direita na Rua Ildefonso

Albano e, em seguida, à esquerda na Avenida Monsenhor Tabosa.

Já para quem segue no sentido Mucuripe/Centro, recomenda-se dobrar à esquerda na Rua Nunes Valente e à direita na Rua Deputado Moreira da Rocha, ou utilizar a Rua Tenente Benévolo.

No Conjunto Ceará, a proibição temporário de estacionamento será na Av. Ministro Albuquerque Lima, no trecho compreendido entre Avenida A e a Avenida Alanis Maria, com bloqueio em ambos os lados da via.

Já na Messejana, a proibição será na rua Jornalista Tomas Coelho, entre Rua Granja Castelo e a Rua João Ivo, e na rua Antônio Gadelha, entre as Rua Santa Efigênia e a Rua João lvo.

Segurança

No dia 30 de dezembro, a Guarda Municipal está atuando nos três polos, divididos da seguinte forma:

10 equipes com 43 agentes no período noturno no Conjunto Ceará;

10 equipes com 4 guarda-vidas e 43 agentes no período noturno na Messejana;

10 equipes com 40 agentes durante dia e noite nos terminais de integração;

19 equipes com 3 guarda-vidas e 82 guardas no período diurno no Aterro;

30 equipes com 8 guarda-vidas e 86 guardas no período noturno no Aterro.

Já no dia 31, serão 14 equipes com 58 guardas nos terminais durante dia e noite; 29 equipes com 3 guarda-vidas e 128 agentes no período diurno no Aterro; e 29 equipes com 8 guarda-vidas e 128 agentes no período noturno no Aterro.

No dia 1º de janeiro, estão disponíveis 7 equipes com 28 guardas nos terminais de integração no período diurno e 4 equipes com 10 guarda-vidas e 26 agentes no Aterro da Praia de Iracema.

Acessibilidade

Será ofertado um espaço exclusivo com capacidade para até 100 pessoas, incluindo acompanhantes, localizada em ponto estratégico nos três polos de festa. Dois banheiros adaptados estarão à disposição, bem como telões de LED com tradução simultânea em Libras durante todo o evento.

Além disso, haverá serviço de audiodescrição em tempo real, com disponibilização de fones de ouvido para pessoas cegas ou com baixa visão. O local contará com agentes de apoio, responsáveis por orientar o público, prestar assistência às pessoas com deficiência e garantir o adequado funcionamento das estruturas de acessibilidade, promovendo uma experiência inclusiva, segura e acolhedora.

Saúde

Nos locais destinados ao Réveillon 2026 de Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) garantirá assistência médica com cinco Postos Médicos Avançados (PMA) distribuídos assim: três no Aterro, um no Conjunto Ceará e um na Areninha da Messejana.

Além disso, serão 3 unidades de Suporte Avançado (USA), 2 unidades de Suporte Intermediário (USI) e 5 unidades de Suporte Básico (USB).

Cada PMA terá salas de acolhimento com classificação de risco, observação, procedimentos e estabilização.

Em caso de necessidade de remoção do paciente, os pacientes serão encaminhados para o Instituto Dr. José Frota, Hospitais Distritais ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Fiscalização

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) terá mais de 400 agentes atuando na operação para reforçar as ações de fiscalização e ordenamento durante o evento. As equipes estarão posicionadas em bloqueios estratégicos, por exemplo, para manter os logradouros desobstruídos, facilitar o trabalho dos demais órgãos públicos envolvidos e garantir o livre trânsito do público.

Limpeza e sustentabilidade

A organização e limpeza dos polos Messejana e Conjunto Ceará iniciará à meia-noite da quarta-feira (31), enquanto no Aterro da Praia de Iracema ocorrerá a partir das 5h do mesmo dia e às 6h da quinta-feira (1º).

Os serviços são executados na faixa de areia, calçadão е travessas. Serão instaladas telas nas bocas de lobo para impedir que resíduos entrem na rede de drenagem, evitando entupimentos ou que cheguem ao mar.

A operação deve contar com cerca de 380 pessoas, entre garis, supervisores e outros, mais de 30 equipamentos como varredeiras, carros pipa, microcoletores e outros. A estimativa de coleta é de 100 toneladas de rejeitos no geral.

O evento também contará com uma operação especial do Re-ciclo para coleta seletiva nos três polos, com 5 Centrais e 200 catadores atuando. A estimativa é de R$ 74.000 de renda para os trabalhadores, com redução as emissões de 373 toneladas de carbono equivalente.