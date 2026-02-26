Com descontos, Unifor facilita acesso para estudantes acima dos 50 anos

Com o objetivo de proporcionar mais oportunidades de aprendizado e inserção no mercado de trabalho para todos os públicos, a Universidade de Fortaleza (Unifor), vinculada à Fundação Edson Queiroz, conta com descontos e incentivos para estudantes acima dos 50 anos.

Um quarto da população brasileira possui mais de 50 anos. Nesse cenário, os estudantes dessa faixa etária tendem a já ter carreiras estáveis em diferentes áreas do conhecimento. O surgimento de novos interesses e o desejo de transitar para outros mercados é um motivador para que eles sigam investindo em aprendizado.

Para ampliar o acesso desse público ao ensino superior e incentivar a educação continuada como ferramenta de autonomia e protagonismo, o programa Unifor 50+ conta com bolsas de estudo voltadas para pessoas com idade superior ou igual a 50 anos.

As bolsas contemplam cursos de:

Graduação presencial,

Graduação na modalidade Educação a Distância (EaD),

Pós-graduação, incluindo especializações e MBAs.

Os descontos oferecidos variam entre 30% e 40%, representando incentivo concreto para que pessoas 50+ possam investir em novos projetos acadêmicos e profissionais.

A seguir, alunos da Unifor contam sobre os caminhos que os levaram de volta para a universidade, como esperam encontrar novos espaços no mercado de trabalho e as ferramentas que a instituição oferece.

Experiência e desejo de ampliar as possibilidades

Na trajetória de Márcio Ricardo de Oliveira Pereira, 50 anos e aluno do curso de Engenharia de Produção da Unifor, a busca pelo curso se deu após uma longa carreira na área química e industrial.

“A escolha pela Engenharia de Produção na Unifor surgiu da necessidade de integrar, de forma estruturada, conhecimentos técnicos, gestão de processos e tomada de decisão estratégica”, comenta. Ao longo de sua trajetória profissional, Márcio Ricardo atuou diretamente com processos produtivos, controle, qualidade, custos e melhoria contínua. A graduação veio como forma de dar embasamento técnico-científico a uma vivência prática já consolidada.

Oportunidades no mercado audiovisual

Formada em Direito e com experiência no sistema de justiça e de segurança pública, Laurélia Monteiro, de 52 anos, decidiu investir em uma área completamente nova. Com o sonho de trabalhar com roteiro e montagem, a profissional se matriculou no curso de Cinema e Audiovisual da Unifor.

“Resolvi investir em uma área que eu sou apaixonada desde sempre, o cinema. Para aprender, para me relacionar com pessoas diferentes do meu nicho de trabalho anterior e para exercer um ofício novo, desafiador e que possa ser somado às minhas experiências de vida. Além de conseguir uma remuneração justa, por óbvio”, afirma.

Esta é quarta graduação de Laurélia, que já é formada em Direito, Engenharia Elétrica e Filosofia. “Como sempre me interessei a aprender coisas novas, acabei angariando, na medida do possível e dentro das minhas atribuições, uma experiência múltipla”, diz.

Experiência consolidada

Aos 51 anos, Sandra Diógenes já era formada em Administração e com uma carreira consolidada com sua empresa. Agora, ele está no sétimo semestre do curso de Engenharia Civil da Unifor, mantendo o sonho de migrar de área.

A empresa lhe dava retorno financeiro, mas não era o objetivo real. “Decidi então mudar de direção e buscar algo que realmente me apaixonasse. Foi então que iniciei um curso técnico em edificações e, logo no primeiro semestre, senti uma conexão profunda com a Engenharia Civil”, conta.

Sandra acredita que, apesar de migrar para uma área totalmente nova, seu tempo de carreira e a experiência a ajudarão neste novo caminho. “Todo o conhecimento e habilidades que adquiri ao longo da minha vida profissional são diretamente aplicáveis e valiosos na minha nova trajetória como engenheira civil. Acredito que essa combinação de experiências vai me proporcionar uma base sólida para alcançar sucesso e realizações na Engenharia Civil”, destaca.

Investimentos na atividade prática

Com 25 anos de experiência na área comercial, Ana Miranda ingressou recentemente no curso de Estética e Cosmética. Após atuar em multinacionais, empresas e tecnologias ligas a cosméticos, ela decidiu que era o momento de se capacitar para executar os serviços.

“Achei coerente buscar uma graduação que me desse uma formação teórica e prática, que viesse de uma universidade com respaldo, como é a Unifor”, conta. Além do desejo de prestar serviços e contribuir para o bem-estar das pessoas pela área de Estética e Cosmética, Ana tem interesse em dar aulas e contribuir com a difusão do conhecimento.

