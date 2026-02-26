Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Com descontos, Unifor facilita acesso para estudantes acima dos 50 anos

Universidade conta com programa especial para alunos com mais de 50 anos, ampliando as oportunidades de crescimento.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Os descontos oferecidos variam entre 30% a 40% para diferentes modalidades
Foto: Stock4you/Shutterstock

Com o objetivo de proporcionar mais oportunidades de aprendizado e inserção no mercado de trabalho para todos os públicos, a Universidade de Fortaleza (Unifor), vinculada à Fundação Edson Queiroz, conta com descontos e incentivos para estudantes acima dos 50 anos.

Um quarto da população brasileira possui mais de 50 anos. Nesse cenário, os estudantes dessa faixa etária tendem a já ter carreiras estáveis em diferentes áreas do conhecimento. O surgimento de novos interesses e o desejo de transitar para outros mercados é um motivador para que eles sigam investindo em aprendizado.

Para ampliar o acesso desse público ao ensino superior e incentivar a educação continuada como ferramenta de autonomia e protagonismo, o programa Unifor 50+ conta com bolsas de estudo voltadas para pessoas com idade superior ou igual a 50 anos.

As bolsas contemplam cursos de:

  • Graduação presencial,
  • Graduação na modalidade Educação a Distância (EaD),
  • Pós-graduação, incluindo especializações e MBAs.

Os descontos oferecidos variam entre 30% e 40%, representando incentivo concreto para que pessoas 50+ possam investir em novos projetos acadêmicos e profissionais.

A seguir, alunos da Unifor contam sobre os caminhos que os levaram de volta para a universidade, como esperam encontrar novos espaços no mercado de trabalho e as ferramentas que a instituição oferece.

Experiência e desejo de ampliar as possibilidades

Na trajetória de Márcio Ricardo de Oliveira Pereira, 50 anos e aluno do curso de Engenharia de Produção da Unifor, a busca pelo curso se deu após uma longa carreira na área química e industrial.

“A escolha pela Engenharia de Produção na Unifor surgiu da necessidade de integrar, de forma estruturada, conhecimentos técnicos, gestão de processos e tomada de decisão estratégica”, comenta. Ao longo de sua trajetória profissional, Márcio Ricardo atuou diretamente com processos produtivos, controle, qualidade, custos e melhoria contínua. A graduação veio como forma de dar embasamento técnico-científico a uma vivência prática já consolidada.

Oportunidades no mercado audiovisual

Formada em Direito e com experiência no sistema de justiça e de segurança pública, Laurélia Monteiro, de 52 anos, decidiu investir em uma área completamente nova. Com o sonho de trabalhar com roteiro e montagem, a profissional se matriculou no curso de Cinema e Audiovisual da Unifor.

“Resolvi investir em uma área que eu sou apaixonada desde sempre, o cinema. Para aprender, para me relacionar com pessoas diferentes do meu nicho de trabalho anterior e para exercer um ofício novo, desafiador e que possa ser somado às minhas experiências de vida. Além de conseguir uma remuneração justa, por óbvio”, afirma.

Esta é quarta graduação de Laurélia, que já é formada em Direito, Engenharia Elétrica e Filosofia. “Como sempre me interessei a aprender coisas novas, acabei angariando, na medida do possível e dentro das minhas atribuições, uma experiência múltipla”, diz.

Experiência consolidada

Aos 51 anos, Sandra Diógenes já era formada em Administração e com uma carreira consolidada com sua empresa. Agora, ele está no sétimo semestre do curso de Engenharia Civil da Unifor, mantendo o sonho de migrar de área.

A empresa lhe dava retorno financeiro, mas não era o objetivo real. “Decidi então mudar de direção e buscar algo que realmente me apaixonasse. Foi então que iniciei um curso técnico em edificações e, logo no primeiro semestre, senti uma conexão profunda com a Engenharia Civil”, conta.

Sandra acredita que, apesar de migrar para uma área totalmente nova, seu tempo de carreira e a experiência a ajudarão neste novo caminho. “Todo o conhecimento e habilidades que adquiri ao longo da minha vida profissional são diretamente aplicáveis e valiosos na minha nova trajetória como engenheira civil. Acredito que essa combinação de experiências vai me proporcionar uma base sólida para alcançar sucesso e realizações na Engenharia Civil”, destaca.

Investimentos na atividade prática

Com 25 anos de experiência na área comercial, Ana Miranda ingressou recentemente no curso de Estética e Cosmética. Após atuar em multinacionais, empresas e tecnologias ligas a cosméticos, ela decidiu que era o momento de se capacitar para executar os serviços.

“Achei coerente buscar uma graduação que me desse uma formação teórica e prática, que viesse de uma universidade com respaldo, como é a Unifor”, conta. Além do desejo de prestar serviços e contribuir para o bem-estar das pessoas pela área de Estética e Cosmética, Ana tem interesse em dar aulas e contribuir com a difusão do conhecimento.

Serviço
Portal: Unifor.br

