Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ministério da Saúde confirma 88 casos de mpox no Brasil

Outros dois casos prováveis seguem em investigação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:36)
Ser Saúde
A principal forma de transmissão da mpox ocorre por meio do contato direto pessoa a pessoa (pele, secreções) e exposição próxima e prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias.
Legenda: A principal forma de transmissão da mpox ocorre por meio do contato direto pessoa a pessoa (pele, secreções) e exposição próxima e prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias.
Foto: CaptureStock Studio/Shutterstock.

O Brasil soma 88 casos confirmados de mpox, de acordo com dados atualizados do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais. O País também registra dois casos prováveis, 171 suspeitos e nenhum óbito relacionado à doença até esta quarta-feira (25).

Os casos confirmados estão distribuídos em sete unidades da federação. São Paulo concentra o maior número, com 63 registros, seguido por Rio de Janeiro (15), Rondônia (4), Minas Gerais (3), Rio Grande do Sul (2), Distrito Federal (1), Paraná (1) e Santa Catarina (1).

Veja também

teaser image
Ser Saúde

Nova variante de Mpox é confirmada pela OMS

teaser image
Ser Saúde

Anvisa registra 65 notificações de mortes associadas ao uso de canetas emagrecedoras

Além das confirmações, autoridades monitoram 171 notificações suspeitas. Parte dos registros já foi descartada após investigação epidemiológica, enquanto dois seguem em análise laboratorial.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que mantém monitoramento contínuo da situação e destacou que o Sistema Único de Saúde (SUS) está preparado para atender pacientes com sintomas e identificar precocemente novos casos, com o objetivo de conter a transmissão.

Diagnóstico

O diagnóstico da mpox é realizado por meio de exames laboratoriais, como teste molecular ou sequenciamento genético. O exame é indicado para todos os pacientes com suspeita da doença.

A coleta da amostra é feita, preferencialmente, a partir da secreção das lesões.

Quando as lesões já estão secas, são enviadas as crostas para análise. As amostras são encaminhadas aos laboratórios de referência no Brasil.

Transmissão

A principal forma de transmissão ocorre pelo contato direto pessoa a pessoa, especialmente com lesões na pele, secreções e fluidos corporais, como pus e sangue das feridas. Lesões na boca também podem transmitir o vírus por meio da saliva.

A infecção pode acontecer ainda pelo contato com objetos contaminados, como roupas, toalhas, lençóis e utensílios utilizados por pessoas infectadas.

A transmissão por gotículas respiratórias exige contato próximo e prolongado, o que aumenta o risco entre profissionais de saúde, familiares e parceiros íntimos.

A pessoa infectada pode transmitir o vírus desde o início dos sintomas até a cicatrização completa das lesões e formação de nova camada de pele.

Atualmente, o tratamento dos casos de mpox tem se sustentado em medidas de suporte clínico com o objetivo de aliviar sintomas, prevenir e tratar complicações e evitar sequelas. A maioria dos casos apresenta sinais e sintomas leves e moderados. Não há medicamento aprovado especificamente para mpox.

Assuntos Relacionados
A principal forma de transmissão da mpox ocorre por meio do contato direto pessoa a pessoa (pele, secreções) e exposição próxima e prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias.
Ser Saúde

Ministério da Saúde confirma 88 casos de mpox no Brasil

Outros dois casos prováveis seguem em investigação.

Redação
Há 24 minutos
Pesquisadora estuda moléculas em laboratório.
Ser Saúde

É aceitável ignorar protocolo científico para acelerar tratamento com polilaminina?

A substância está em análise clínica e deverá ser testada em seres humanos para comprovar segurança e eficácia.

Luana Severo
24 de Fevereiro de 2026
foto de mulher aplicando dose de caneta emagrecedora na barriga. Ela usa calça jeans e camiseta branca.
Ser Saúde

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro no Brasil; veja quais

Apreensão dos produtos foi determinada no Diário Oficial da União (DOU) dessa segunda-feira (23).

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Foto para ilustrar paciente com sintomas de mpox com erupções pelo corpo para matéria sobre nova variante confirmada pela OMS.
Ser Saúde

Quantos casos de Mpox o Brasil registrou em 2026? Veja o que se sabe até agora

Doença pode ser transmitida entre animais e humanos e exige cuidados para evitar contágio.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Mulher usando caneta emagrecedora.
Ser Saúde

Anvisa registra 65 notificações de mortes associadas ao uso de canetas emagrecedoras

O levantamento inclui os princípios ativos semaglutida, tirzepatida, liraglutida e dulaglutida.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Tatiana Sampaio, profissional de saúde em escritório, com prateleiras de livros e arquivo ao fundo, sorrindo para a câmera em ambiente de trabalho.
Ser Saúde

Quem é Tatiana Sampaio? Conheça cientista por trás de remédio para lesão muscular

Pesquisadora desenvolve há 20 anos medicamento para recuperar movimentos de pacientes tetraplégicos.

Paulo Roberto Maciel*
20 de Fevereiro de 2026
Imagem de uma ampola de Lamina com 100 mcg/mL, solução injetável de 0,5 mL utilizada para administração intramedular.
Ser Saúde

O que é polilaminina? Veja o que se sabe sobre substância e o que ela pode fazer

Medicamento criado pela pesquisadora Tatiana Sampaio já ajudou pacientes com lesão medular.

Paulo Roberto Maciel*
20 de Fevereiro de 2026
Foto para ilustrar paciente com sintomas de mpox com erupções pelo corpo para matéria sobre nova variante confirmada pela OMS.
Ser Saúde

Nova variante de Mpox é confirmada pela OMS

Inicialmente, vírus foi detectado em circulação no Reino Unido e na Índia.

Redação
18 de Fevereiro de 2026
foto de fórmula infantil Alfamino, da Nestlé, proibida pela Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa suspende novamente fórmula infantil Alfamino, da Nestlé; entenda

Valores encontrados nas fórmulas ultrapassam os limites permitidos pela agência reguladora.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Dose vacina contra HPV.
Ser Saúde

Anvisa aprova nova indicação da vacina contra HPV para prevenir três tipos de câncer

Crianças, homens e mulheres com idade entre 9 e 45 anos estão entre o público-alvo.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Imagem ilustrativa para matéria sobre prevenção ao HIV no Carnaval: o que você precisa saber.
Ser Saúde

Prevenção ao HIV no Carnaval: tudo que você precisa saber

Infectologistas indicam as principais medidas preventivas durante a folia.

Beatriz Rabelo
10 de Fevereiro de 2026
Pessoas tonando vacina para ilustrar matéria sobre vacina do HPV no SUS.
Ser Saúde

Governo estuda incluir versão nonavalente da vacina contra HPV no SUS, diz ministro

Atualmente o SUS oferece vacinação para quatro tipos de HPV.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
O alerta envolve medicamentos como dulaglutida, liraglutida, semaglutida e tirzepatida, cujo risco de pancreatite já consta nas bulas autorizadas no país.
Ser Saúde

Anvisa emite alerta para risco de pancreatite associado ao uso indevido de canetas emagrecedoras

A Agência destaca que não houve alteração na relação risco-benefício desses medicamentos.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
mão de homem aplicando caneta emagrecedora em área na barriga.
Ser Saúde

Pancreatite: entenda a inflamação associada às canetas para emagrecer

Médicos revelam sintomas e medidas que devem ser tomadas em caso de suspeita da doença.

Redação
08 de Fevereiro de 2026
Montagem com dois frascos de produtos. À esquerda, um pote branco com rótulo roxo e verde escrito ‘Café de Açaí’, apresentado como suplemento alimentar. À direita, um pote transparente com tampa vermelha da marca ‘Mago’, contendo pó branco para decoração identificado como ‘Pérola – 50g’. Ao fundo, atrás do frasco da esquerda, há uma imagem desfocada de figuras humanas coloridas em azul e vermelho.
Ser Saúde

Anvisa proíbe 'café de açaí' e suspende glitter comestível com plásticos

Decisão da agência apontou falhas de rotulagem e risco no consumo dos produtos.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
foto mostra pessoa com caneta de mounjaro na mão ao lado de prato com doces e salgados. Imagem para ilustrar matéria sobre nova tendência de rodízio para pacientes que usam canetas emagrecedoras.
Ser Saúde

'Rodízio Mounjaro' aponta nova tendência de comportamento e mercado

Restaurante de Fortaleza abre cardápio para adeptos de canetas emagrecedoras. Especialistas de saúde apontam riscos.

Raísa Azevedo e Paloma Vargas
04 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra sequência com embalagem de leite condensado La Vaquita, três frascos de suplemento Durasil e um pote de multivitamínico Glicojax, produtos alvos de decisão da Anvisa.
Ser Saúde

Anvisa interdita leite condensado e proíbe suplementos de origem desconhecida

Decisões do órgão foram divulgadas no início desta semana.

Carol Melo e Agência Brasil
04 de Fevereiro de 2026
Três pessoas conversam dentro de um ambiente interno iluminado. Uma delas está de costas, vestindo uma camisa preta, enquanto outra, à frente, usa uma camiseta sem mangas azul e faz um gesto com a mão, como se estivesse explicando algo. Ao fundo, há outra pessoa parcialmente visível e uma parede azul-clara com uma moldura de janela ao lado.
Ser Saúde

Saiba o que é dislexia, transtorno de aprendizagem citado por Leandro no BBB 26

Declaração de Edílson Capetinha sobre o brother virou polêmica nas redes sociais após Sincerão.

Mylena Gadelha
03 de Fevereiro de 2026
Prato de salada colorida com frango grelhado, tomate, alface, cenoura e nozes-pecã, acompanhado de água e ingredientes adicionais sobre mesa de madeira.
Ser Saúde

Com energia e sem ressaca: O que comer antes e depois dos blocos de Carnaval

Nutricionista e influenciadoras dão dicas práticas de alimentação para curtir a folia com disposição e ajudar o corpo a se recuperar no pós-bloco.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Imagem de cannabis medicinal para matéria sobre mudanças de regras pela Anvisa.
Ser Saúde

Regras para uso da cannabis medicinal são modificadas pela Anvisa; confira mudanças

Cultivo de cannabis é liberado apenas para a fabricação de medicamentos e outros produtos aprovados.

Redação e Agência Brasil
28 de Janeiro de 2026