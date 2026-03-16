A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de cinco linhas de esmalte em gel da marca Impala após identificar uso de uma substância proibida no Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (16).

Assim, os itens da empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA deverão ser retirados do mercado. A medida foi motivada após a empresa informar sobre o recolhimento voluntário dos produtos, devido à presença da substância INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO).

O composto não é liberado para uso em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes desde 30 de outubro de 2025, quando a Anvisa publicou a resolução.

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Quais as linhas de esmalte que serão recolhidas?

A lista divulgada pela Anvisa lista esmaltes em gel e um top coat. Dentre os produtos, estão:

Plus Gel Esmalte Impala gel (todos os lotes);

Esmalte Gel Impala Gel Plus (todos os lotes);

Gel Plus Impala Esmalte Gel (todos os lotes);

Esmalte Gel Plus Impala (todos os lotes);

Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear (todos os lotes).

Anvisa também proibiu venda de Azeites

Nesta segunda-feira (16), a Anvisa também divulgou a proibição da venda de azeites da marca San Olivetto. A medida considerou irregularidades nas empresas responsáveis pela importação e distribuição do produto.

Devido às irregularidades, a Anvisa apontou não ser possível identificar com exatidão a origem do produto, o que resultou na proibição da venda e uso dos produtos no Brasil.