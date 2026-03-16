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Anvisa determina recolhimento de marca de esmaltes em gel por uso de substância proibida

Cinco linhas de produtos da Esmalte Impala Gel possuem composto previamente vetado pela agência.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:58)
Ser Saúde
Imagem de produtos Esmalte Impala Gel para matéria de nova determinação da Anvisa.
Legenda: Anvisa proibiu o uso do composto em outubro do ano passado.
Foto: Reprodução/Esmalte Impala Gel.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de cinco linhas de esmalte em gel da marca Impala após identificar uso de uma substância proibida no Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (16).

Assim, os itens da empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA deverão ser retirados do mercado. A medida foi motivada após a empresa informar sobre o recolhimento voluntário dos produtos, devido à presença da substância INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO).

O composto não é liberado para uso em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes desde 30 de outubro de 2025, quando a Anvisa publicou a resolução. 

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A lista divulgada pela Anvisa lista esmaltes em gel e um top coat. Dentre os produtos, estão:

  • Plus Gel Esmalte Impala gel (todos os lotes);
  • Esmalte Gel Impala Gel Plus (todos os lotes);
  • Gel Plus Impala Esmalte Gel (todos os lotes);
  • Esmalte Gel Plus Impala (todos os lotes);
  • Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear (todos os lotes).

Anvisa também proibiu venda de Azeites

Nesta segunda-feira (16), a Anvisa também divulgou a proibição da venda de azeites da marca San Olivetto. A medida considerou irregularidades nas empresas responsáveis pela importação e distribuição do produto.

Devido às irregularidades, a Anvisa apontou não ser possível identificar com exatidão a origem do produto, o que resultou na proibição da venda e uso dos produtos no Brasil.

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