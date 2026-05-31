Além de São Paulo, Rio de Janeiro também registra caso suspeito de ebola

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro monitora um paciente com suspeita de ebola. O homem tem quadro compatível com algumas doenças infecciosas e foi diagnosticado com malária. É o segundo caso suspeito da doença no país, após registro em São Paulo.

O homem é belga e esteve recentemente em Uganda, país africano com casos de ebola. Por precaução, seguirá isolado até o resultado do exame.

A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que o paciente possui sintomas virais, a exemplo de tosse, calafrios e diarreia. Porém, não relatou febre ou dor de cabeça intensa. As informações são do g1.

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Conforme o órgão, "como se trata de um país em que há regiões com surto confirmado de ebola, a SES-RJ acionou imediatamente o protocolo de segurança para esses casos".

Além das secretarias municipal e estadual, o Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz também integra a investigação.

Como é o protocolo de segurança

O protocolo envolve a transferência do paciente para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz). Lá, ele ficará isolado até que seja descartada a possibilidade de infecção pelo vírus.

A transmissão do ebola acontece por meio do contato direto com sangue, secreções, fluidos corporais ou tecidos de pessoas sintomáticas portadoras da doença. O infectado só transmite o vírus na fase aguda, com apresentação de sintomas severos.

Alguns dos sintomas envolvem febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, fadiga, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal.

Ebola em São Paulo

Em São Paulo, onde foi registrado o primeiro caso no Brasil nos últimos dias, a investigação acontece pela Secretaria de Saúde do Estado e pelo Ministério da Saúde.

O paciente tem 37 anos e foi atendido inicialmente em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local, apresentou febre alta e exames inconclusivos para malária.

Ele esteve recentemente na República Democrática do Congo e, por ter sido sedado, não foi possível confirmar se passou pelas províncias congolesas em que o surto de ebola se concentra.

Ao ser transferido da UPA para um hospital, apresentou estado grave, com diarreia, desorientação e rápida piora clínica, sendo necessária a intubação. No momento, o tratamento ocorre por meio de antibióticos e hidratação.

Um exame apontou que o paciente está com meningite, diagnosticado com Neisseria meningitidis, bactéria causadora de meningite meningocócica.

A suspeita de ebola, contudo, não foi descartada, já que outros exames específicos para a doença só devem ficar prontos em 48 horas.