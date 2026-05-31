Apostador de Fortaleza leva mais de R$ 33 mil ao acertar quina da Mega-Sena

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Noite de festa para um apostador de Fortaleza nesse sábado (30) após anúncio do resultado da quina da Mega-Sena. A pessoa levou, sozinha, R$ 33.161,69, conforme informações da Caixa Econômica Federal.

O bilhete foi uma aposta simples, com seis dezenas, feita presencialmente na Loteria Aldeota, na Capital.

Os números sorteados foram: 02 – 14 – 21 – 22 – 34 – 44.

Veja também Loterias Mega-Sena acumulada pode sortear R$ 10 milhões neste sábado (30) Loterias Apostas de Fortaleza acertam Quina e Lotofácil; veja valores

Outras 46 apostas acertaram os cinco números e faturaram a mesma quantia. Os resultados correspondem ao sorteio 3013, da Caixa.

Por outro lado, nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 16 milhões.

Confira os acertos:

5 acertos - 46 apostas ganhadoras, R$ 33.161,69

4 acertos - 2.918 apostas ganhadoras, R$ 861,70

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até às 20h30 e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil.

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando neste link.

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.