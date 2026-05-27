Duas apostas de Fortaleza acertaram números sorteados nos concursos 7035, da Quina, e 3695, da Lotofácil, que foram divulgados nesta terça-feira (26).

A aposta da Quina foi um bolão com 7 cotas, que acertou quatro números do sorteio. O valor recebido foi de R$11.297,16.

Já a aposta da Lotofácil, também um bolão, mas com 39 cotas, teve 14 acertos e valor recebido de R$7.530,51.

Veja também Loterias Bolão de Fortaleza fatura R$ 168,1 milhões na Mega-Sena especial de 30 anos Loterias Duas apostas de Fortaleza acertam cinco números na Mega-Sena e faturam R$ 54 mil

Resultado da Quina 7035

Os números sorteados foram: 15 - 14 - 48 - 73 - 58.

Resultado da Lotofácil 3695

Os números sorteados foram: 08 - 23 - 24 - 22 - 21 - 02 - 06 - 13 - 04 - 09 - 03 - 01 - 17 - 18 - 15.

Outras apostas premiadas no Ceará

Duas apostas simples de Fortaleza conquistaram, cada uma, R$ 54.125,58 por acertarem cinco números no concurso 3011 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (26).

Outras apostas premiadas no Brasil

Além das apostas cearenses, o concurso 7035 da Quina distribuiu valores para outros 33 apostadores.

Já o concurso 3695 da Lotofácil premiou mais 163 apostas.