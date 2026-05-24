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Que horas será o sorteio da Mega-Sena 30 Anos neste domingo (24)?

A edição comemorativa tem prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Maio de 2026 - 08:55 (Atualizado às 08:56)
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Legenda: A Mega-Sena foi criada em 1996 e já movimentou mais de R$ 115 bilhões.
Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil.
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A Caixa Econômica Federal realiza, neste domingo (24), o sorteio especial da Mega-Sena 30 anos. A edição comemorativa do concurso tem o prêmio estimado em R$ 300 milhões. 

O sorteio da Mega-Sena pode ser acompanhado ao vivo pela internet, com transmissão simultânea no canal oficial da Caixa no YouTube e nas redes sociais das Loterias Caixa. O concurso deste domingo será realizado às 11h.

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Regras do concurso

Segundo a Caixa, o prêmio do sorteio especial não acumula. Dessa forma, se ninguém acertar as seis dezenas, o valor principal é dividido entre os apostadores que acertarem a quina.

Se ainda assim não houver vencedores suficientes, seguirá para a quadra, aumentando as chances de alguém acertar a sequência de números.

Mega-Sena 30 anos

A Mega-Sena foi criada em 1996 e já movimentou mais de R$ 115 bilhões ao longo de três décadas.

Conforme a Caixa, 980 apostas já receberam prêmios milionários desde a criação da loteria. 

O maior prêmio pago em um concurso regular da Mega-Sena, sem considerar a Mega da Virada, foi de R$ 317,8 milhões, em outubro de 2022.

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