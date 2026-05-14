Aposta do Ceará leva R$ 126 mil em sorteio da Lotomania

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Uma aposta do Ceará acertou 19 dezenas do concurso 2923 da Lotomania, sorteado nessa quarta-feira (13), e foi uma das vencedoras do sorteio, levando prêmio de R$ 126.032,24.

A aposta cearense vencedora foi registrada em Fortaleza e foi do tipo simples.

Resultado da Lotomania 2923

Os números sorteados foram:

68 - 14 - 77 - 47 - 02 - 05 - 11 - 93 - 82 - 48 - 63 - 10 - 31 - 79 - 18 - 88 - 95 - 61 - 06 - 33.

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Outra aposta premiada

Além da aposta cearense, o concurso foi vencido por uma segunda aposta, que veio da cidade de Guabiruba, em Santa Catarina.

Ela também foi do tipo simples e levou prêmio no mesmo valor de R$ 126.032,24.

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