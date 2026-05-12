Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Mega-Sena 30 anos: sorteios serão suspensos até concurso especial

Concursos regulares da Mega ficarão suspensos por uma semana

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
12 de Maio de 2026 - 12:05 (Atualizado às 13:00)
capa da noticia
Legenda: Sorteio de 30 anos da Mega-sena tem prêmio de R$ 150 milhões.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

A Caixa Econômica Federal suspendeu os concursos regulares da Mega-Sena por uma semana, em virtude do concurso especial de 30 anos, que acontece no dia 24 de maio. 

Estão mantidos no calendário os concursos desta terça-feira (12), da quinta-feira (14), e do próximo sábado (16).

A partir do domingo (17), no entanto, as apostas serão exclusivas para o sorteio especial de nº 3010, que não acumula. O prêmio estimado é de R$ 150 milhões.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa - com o acerto de 5 números - e assim por diante.

As apostas foram abertas no dia 26 de abril e podem ser feitas até as 22h do dia 23 de maio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA, ou pelo Internet Banking CAIXA (IBC).

Veja também

Imagem da notícia: Tesouro Reserva: veja como funciona novo título com aplicações a partir de R$ 1
Negócios

Tesouro Reserva: veja como funciona novo título com aplicações a partir de R$ 1
Imagem da notícia: Cortes de energia causam prejuízo de R$ 749 milhões ao setor eólico e solar no Ceará
Negócios

Cortes de energia causam prejuízo de R$ 749 milhões ao setor eólico e solar no Ceará

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

 

 

 

 

Assuntos Relacionados
Economia/loterias

VC Repórter

Imagem da notícia Mega-Sena 30 anos: sorteios serão suspensos até concurso especial
Loterias

Mega-Sena 30 anos: sorteios serão suspensos até concurso especial

Concursos regulares da Mega ficarão suspensos por uma semana

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7022, desta segunda-feira (11/05); prêmio é de R$ 16,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7022, desta segunda-feira (11/05); prêmio é de R$ 16,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

11 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2922 – Sorteio de segunda-feira, 11/05; Prêmio de R$ 3,5 milhões
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2922 – Sorteio de segunda-feira, 11/05; Prêmio de R$ 3,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2922 nessa segunda-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim

11 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja ao vivo o resultado da Super Sete 845 - Sorteio de segunda-feira, 11/05; Prêmio de R$ 300 mil
Loterias

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 845 - Sorteio de segunda-feira, 11/05; Prêmio de R$ 300 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 845 em 11/05 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim

11 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3682, desta segunda-feira (11/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3682, desta segunda-feira (11/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

11 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Dupla-Sena 2955 de hoje, segunda-feira, 11/05; prêmio é de R$ 400 mil
Loterias

Confira o resultado da Dupla-Sena 2955 de hoje, segunda-feira, 11/05; prêmio é de R$ 400 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2955 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 400 mil.

A. Seraphim

11 de Maio de 2026

Imagem da notícia Tele Sena: confira o resultado deste domingo (10/05)
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (10/05)

O sorteio da edição número 103 foi transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação

10 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6064, deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 500 mil
Loterias

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6064, deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado da Timemania 2389 de hoje, 09/05; prêmio é de R$ 24,5 milhões
Loterias

Resultado da Timemania 2389 de hoje, 09/05; prêmio é de R$ 24,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado Dia de Sorte 1211 de hoje, 09/05; prêmio é de R$ 200 mil
Loterias

Resultado Dia de Sorte 1211 de hoje, 09/05; prêmio é de R$ 200 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7021, deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 14,5 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7021, deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 14,5 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja o Resultado da Mega-Sena 3006 deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 45,0 milhões
Loterias

Veja o Resultado da Mega-Sena 3006 deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 45,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3681, deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3681, deste sábado (09/05); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Resultado da +Milionária 353 de hoje 09/05; prêmio é de R$ 40,0 milhões
Loterias

Resultado da +Milionária 353 de hoje 09/05; prêmio é de R$ 40,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim

09 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Quina, concurso 7020, desta sexta-feira (08/05); prêmio é de R$ 13,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Quina, concurso 7020, desta sexta-feira (08/05); prêmio é de R$ 13,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim

08 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja agora o resultado da Lotomania 2921 – Sorteio de sexta-feira, 08/05; Prêmio de R$ 2,6 milhões
Loterias

Veja agora o resultado da Lotomania 2921 – Sorteio de sexta-feira, 08/05; Prêmio de R$ 2,6 milhões

Apostas para a Lotomania 2921 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim

08 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3680, desta sexta-feira (08/05); prêmio é de R$ 6,0 milhões
Loterias

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3680, desta sexta-feira (08/05); prêmio é de R$ 6,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim

08 de Maio de 2026

Imagem da notícia Veja ao vivo o resultado da Super Sete 844 - Sorteio de sexta-feira, 08/05; Prêmio de R$ 250 mil
Loterias

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 844 - Sorteio de sexta-feira, 08/05; Prêmio de R$ 250 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 844 em 08/05 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim

08 de Maio de 2026

Imagem da notícia Confira o resultado da Dupla-Sena 2954 de hoje, sexta-feira, 08/05; prêmio é de R$ 150 mil
Loterias

Confira o resultado da Dupla-Sena 2954 de hoje, sexta-feira, 08/05; prêmio é de R$ 150 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2954 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 150 mil.

A. Seraphim

08 de Maio de 2026

Imagem da notícia Mega-sena celebra 30 anos com sorteio especial e prêmio de R$ 150 milhões
Loterias

Mega-sena celebra 30 anos com sorteio especial e prêmio de R$ 150 milhões

Sorteio será realizado no dia 24 de maio e não acumula.

Redação

08 de Maio de 2026

1

2 3 4 5