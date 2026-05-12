Mega-Sena 30 anos: sorteios serão suspensos até concurso especial

A Caixa Econômica Federal suspendeu os concursos regulares da Mega-Sena por uma semana, em virtude do concurso especial de 30 anos, que acontece no dia 24 de maio.

Estão mantidos no calendário os concursos desta terça-feira (12), da quinta-feira (14), e do próximo sábado (16).

A partir do domingo (17), no entanto, as apostas serão exclusivas para o sorteio especial de nº 3010, que não acumula. O prêmio estimado é de R$ 150 milhões.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa - com o acerto de 5 números - e assim por diante.

As apostas foram abertas no dia 26 de abril e podem ser feitas até as 22h do dia 23 de maio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA, ou pelo Internet Banking CAIXA (IBC).

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Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: