Tesouro Reserva: veja como funciona novo título com aplicações a partir de R$ 1

O Ministério da Fazenda lança nesta segunda-feira (11) o Tesouro Reserva, uma nova modalidade do Tesouro Direto pensado para quem deseja guardar dinheiro com segurança e liquidez diária.

O novo título permite aplicações a partir de R$ 1, tem rentabilidade atrelada à taxa básica de juros, a Selic, e possibilidade de resgate imediato. A inicativa tem parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional, a B3 e o Banco do Brasil (BB).

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Segundo a Pasta, o Tesouro Reserva é uma alternativa à poupança, aos Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e às caixinhas digitais dos bancos com foco na criação de uma reserva de emergência.

Clientes do BB já podem contratar o produto diretamente pela instituição financeira. Outros bancos devem abrir espaço para essa aplicação em breve.

Ainda conforme o governo, o novo título terá isenção da taxa de custódia da B3 para valores investidos de até R$ 10 mil.

Como investir no Tesouro Reserva?

O Ministério da Fazenda informa que para investir, o processo segue o fluxo tradicional do Tesouro Direto:

O cliente do Banco do Brasil deve acessar a área do Tesouro Direto no aplicativo de investimentos;

Depois, é preciso selecionar o Tesouro Reserva, definir o valor da aplicação e confirmar a operação.