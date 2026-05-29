Canopus Construções lança empreendimentos no Eusébio e nova loja em Fortaleza

A Canopus Construções lançou dois novos empreendimentos no Ceará na última terça-feira (26), e inaugurou, na quinta-feira (28), uma nova loja na Capital, em um movimento que reforça sua estratégia de expansão no estado. As iniciativas marcam um momento relevante para a construtora, que celebra 50 anos de atuação no mercado imobiliário. O foco está em unir acesso à moradia, inovação e proximidade com o cliente.

O primeiro movimento apresentou os empreendimentos Gran Village Prime Eusébio e Gran Village Eusébio IV, durante evento realizado no Terrazo Shopping. Ambos possuem propostas complementares, pensados para quem deseja conquistar a casa própria com qualidade, localização estratégica e condições facilitadas.

Para Matheus Bastos, diretor comercial, o Ceará é uma praça estratégica para o plano de crescimento da Canopus. “Quando olhamos para o histórico que construímos no Eusébio, com três empreendimentos lançados, mais de duas mil unidades entregues ao mercado e 100% destas unidades vendidas, entendemos que há aqui uma combinação rara: demanda consistente, perfil de comprador aderente ao nosso portfólio e uma região metropolitana com vetores de crescimento muito bem definidos”, destaca.

Empreendimentos no Eusébio

O Gran Village Prime Eusébio é voltado para consumidores que priorizam conforto e sofisticação no dia a dia. O empreendimento conta com unidades de três quartos, suíte, varanda, elevador e área de lazer completa, a um preço médio de R$ 420 mil. Segundo Matheus, o produto está em uma faixa de preço exclusiva em relação a similares. “O mercado pratica, para um produto equivalente, valores acima de R$ 700 mil. Ou seja, estamos democratizando um padrão de moradia que, até então, estava restrito a uma faixa de renda muito mais alta”, ressalta.

Legenda: A incorporadora está ampliando as ações no Ceará. Foto: divulgação

Já o Gran Village Eusébio IV, pertencente à linha Smart, tem como foco quem deseja conquistar o primeiro imóvel, com condições mais acessíveis e vantagens do programa Minha Casa Minha Vida. Além da proximidade com o Shopping Eusébio, oferece dois quartos, área de lazer completa e uma vaga por unidade.

Para Matheus, acessibilidade, localização e segurança na compra são decisivos para o público de primeira aquisição. “Para quem está comprando o primeiro imóvel, três coisas importam acima de qualquer outra: se cabe no bolso, se está bem localizado e se a construtora vai entregar o que prometeu. O Gran Village Eusébio IV foi desenhado exatamente sobre esses três pilares”, afirma.

Nova loja e experiência do cliente

A nova loja da marca em Fortaleza foi inaugurada no dia 28 de maio. Localizado na Av. Washington Soares, 1951, no bairro Edson Queiroz, o espaço oferece uma experiência mais completa ao público, com ambiente amplo e moderno, e o apartamento decorado, pensado para proporcionar uma experiência imersiva ao visitante. A inauguração contou com a presença de convidados, diretores, colaboradores e profissionais do mercado imobiliário.

Legenda: A nova loja conta com comodidades para os clientes. Foto: divulgação

Expansão e presença

A nova unidade se soma a outras operações da construtora, que já possui lojas em diferentes regiões do país. Entre elas estão a loja em São Luís, Imperatriz, Juazeiro do Norte, Teresina e Belém. Essa presença amplia o alcance da marca e fortalece a atuação em diferentes regiões.

Mais informações

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