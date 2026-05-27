Por que tantos profissionais competentes não são vistos no trabalho?

Em quase toda empresa existe um profissional competente que ninguém vê. Ele entrega no prazo, sustenta a operação, segura o time nos momentos difíceis, mas, quando chega à reunião de resultado, some.

Senta no canto, fala baixo, lê o slide, agradece e devolve a palavra. Sai da sala aliviado por ter terminado. Semanas depois, descobre que o projeto que ele puxou foi atribuído a outra pessoa, e que a vaga que ele esperava foi parar nas mãos de alguém menos preparado, mas mais visível.

Essa cena se repete em organizações de todos os portes, em todos os setores. E ela revela algo que ainda incomoda muita gente admitir: apresentar bem deixou de ser uma habilidade complementar para se tornar pré-requisito para crescer.

A boa notícia é que apresentar bem não é talento de nascença. É método. E antes do método, vale encarar uma verdade incômoda do mercado: no jogo real, dois profissionais com entregas parecidas raramente caminham na mesma velocidade.

O que destrava um e trava o outro, na maioria das vezes, não é o que cada um faz, e sim o que cada um consegue mostrar. Há uma lógica silenciosa por trás disso.

Quais os impactos disso para o trabalhador?

Decisões de promoção raramente são tomadas com planilha aberta. Elas se apoiam em impressões acumuladas, e impressão é construída, sobretudo, nos minutos em que alguém está com a palavra diante de quem decide.

Sua reputação está sendo escrita o tempo todo, mesmo quando você acha que está só fazendo o seu trabalho. Se você não conta a própria história, alguém conta por você. E quase nunca da maneira que você gostaria.

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O custo de não se mostrar é silencioso, mas alto. É a vaga que não foi oferecida porque ninguém se lembrou do seu nome. É o projeto estratégico que foi para outra área porque a sua liderança não tinha clareza do que você é capaz de entregar.

É a sala em que decisões sobre o seu próprio trabalho são tomadas sem você. Quem aprende a apresentar bem deixa de pagar esse preço. Antes de falar do que funciona, vale olhar para o que mais prejudica apresentações, porque a maioria dos erros se repete.

Subestimar a oportunidade. Não existem apresentações mais ou menos importantes. Existe você apresentando. Toda vez que abre a boca para falar do seu trabalho, sua reputação está em jogo, mesmo que a sala tenha três pessoas.

Falta de planejamento. Você só sabe o que dizer quando sabe para quem está dizendo. Perfil do público, nível de conhecimento sobre o tema e expectativas da audiência definem tudo o que vem depois.

Prender-se aos slides. Ler slide em voz alta é o atestado mais rápido de insegurança. Slide ilustra, apoia, organiza. Quem apresenta é você.

Ignorar os pilares da comunicação. Postura, olhar, gestos e entonação carregam mais informação do que o conteúdo dito. Quem fala bonito, mas monocórdio, não convence ninguém.

O que fazer para virar o jogo?

Toda apresentação memorável tem três decisões tomadas antes de o primeiro slide existir: para quem você fala, o que precisa ficar quando todos esquecerem o resto e como você quer que a plateia saia da sala. Sem essas três respostas, qualquer ferramenta de design é decoração.

Vale aqui um conceito que costumo repetir nas minhas mentorias: existe um preço a se pagar pelo planejamento. Esse preço é tempo, atenção e disposição para refletir antes de produzir o primeiro slide.

É a etapa menos glamourosa do processo, e justamente por isso a mais negligenciada. Quem corta esse passo entrega apresentações genéricas, que poderiam ter sido feitas por qualquer pessoa.

Quem paga esse preço entrega algo que conversa com aquela audiência específica, naquele momento específico, com aqueles objetivos específicos. A diferença, no resultado, é abissal.

A estrutura clássica continua valendo. Uma abertura que prende, um desenvolvimento que conta uma história, com personagem, conflito e desfecho, e um fechamento que entrega uma frase, um número ou uma pergunta que a plateia leve embora. Storytelling não é truque de palco.

É a forma como o cérebro humano organiza informação desde sempre. No momento da fala, três cuidados separam quem é lembrado de quem é esquecido.

O primeiro é a linguagem corporal: postura ereta, olhar firme, gestos naturais que sublinham o que importa, sorriso quando cabe. O segundo é a clareza: trocar jargão por palavra simples, usar analogias para conceitos complexos, ir direto ao ponto.

Dar detalhes demais, por sinal, é um dos sinais mais visíveis de imaturidade profissional. Quem domina o tema sabe o que cortar. O terceiro é a voz: variar a entonação, usar pausas estratégicas, enfatizar palavras-chave. Voz monótona apaga até o melhor conteúdo.

Antes mesmo de começar a falar, sua imagem já comunicou. Vestimenta, cuidado pessoal, a forma como você entra na sala, o cumprimento, o aperto de mão, o modo como aguarda sua vez. Tudo isso constrói uma primeira impressão que vai influenciar como cada palavra sua será recebida.

Não se trata de superficialidade. Trata-se de coerência. A imagem que você projeta precisa estar em sintonia com a mensagem que pretende entregar. Quando os dois conversam, o público confia. Quando se contradizem, o público duvida, mesmo que não saiba dizer o porquê.

Por fim, treine. Peça feedback a alguém de confiança. Antecipe o que pode dar errado, do projetor que falha à pergunta que você não sabe responder. Imprevisto previsto vira detalhe, não tropeço.

A diferença entre quem fala bem em público e quem trava na hora não está no talento, mas na quantidade de vezes que cada um enfrentou aquela situação. Profissionais experientes não improvisam mais do que iniciantes. Eles apenas treinaram tanto que parece improviso.

Vale também lembrar que apresentar não é um evento isolado. É um músculo. Quem só fala em público uma vez por semestre, quando convocado, chega trêmulo a cada oportunidade.

Quem cria pequenas situações de exposição no dia a dia, como oferecer-se para abrir a reunião, comentar um resultado em uma roda, fazer uma síntese ao final de uma conversa, vai construindo, de forma quase invisível, a desenvoltura que parece natural nos bons comunicadores. Repetição constrói confiança, e confiança constrói presença.

Ah...e o famoso “brancão”? Costumo dizer que não existe improviso sem repertório. Dominar o conteúdo é obrigatório e, sem isso, improvisar é impossível. Apresentar bem não é vender uma versão maquiada de si mesmo. É dar à sua competência a chance de ser reconhecida pelo tamanho que ela tem.

Os profissionais que entendem isso param de esperar reconhecimento e começam, finalmente, a construí-lo.

Você pode ter o cargo, a entrega e o tempo de casa. Mas se não souber traduzir o que faz em uma sala, vai continuar sendo percebido como alguém que ainda não chegou lá. Ninguém é promovido pelo que entrega em silêncio. É promovido pelo que consegue traduzir diante de quem decide. E essa tradução, hoje, é parte do trabalho, não um extra dele.

Nesta coluna, trarei reflexões sobre carreira, liderança, coaching e as principais tendências que impactam o mundo do trabalho. Sua participação é muito bem-vinda. Comente, envie sua pergunta ou fale comigo pelo Instagram @delaniasantosds. Aproveite também para se inscrever no canal do YouTube @delaniasantosds. Será um prazer ter você comigo nessa jornada. Até a próxima!