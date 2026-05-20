Você conhece a insatisfação crônica? Saiba como identificar e o que fazer

Existe um comportamento cada vez mais presente no ambiente corporativo e ainda pouco discutido com profundidade: a insatisfação crônica. São profissionais que dificilmente sustentam entusiasmo diante das próprias conquistas.

Recebem reconhecimento, mas sentem que foi insuficiente; são promovidos, mas rapidamente passam a acreditar que mereciam mais; participam de projetos relevantes, mas continuam com a sensação de invisibilidade. Nada parece bastar.

Esse estado permanente de insatisfação desgasta relações, compromete a reputação e enfraquece um dos pilares mais importantes para o crescimento: a capacidade de gerar confiança.

Com o tempo, o que começa como um traço de personalidade passa a impactar diretamente a carreira, afetando oportunidades, relações estratégicas e a forma como esse profissional é percebido por líderes e equipes.

Líderes carregam responsabilidades que vão muito além dos resultados. Cuidam de pessoas, sustentam o clima organizacional e influenciam diretamente a saúde emocional das equipes.

Por isso, observam atentamente a maturidade emocional dos seus liderados, a forma como cada profissional reage diante de desafios, limites, feedbacks, pressão e frustrações.

Essa leitura ajuda o líder a distinguir o que é problema do ambiente do que pertence à esfera individual. Existem questões internas que nenhum cargo, promoção ou reconhecimento são capazes de resolver sem que o próprio profissional decida mudar a forma como enxerga sua trajetória.

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Quais são as principais diferenças entre o insatisfeito crônico e o profissional de alta performance?

Na minha experiência como mentora executiva, acompanhando líderes e atletas de alto rendimento, percebi diferenças importantes nessa comparação.

A primeira é que profissionais de alta performance possuem um padrão de entrega naturalmente elevado. Pressão, cobrança e expectativa fazem parte do ambiente em que atuam, não são elementos extraordinários, são requisitos esperados.

Por isso, atuar dentro das linhas normais da atividade pode se tornar desmotivador. Esses profissionais necessitam de desafios, complexidade e metas que os tirem da zona previsível da execução.

A segunda diferença está na relação com o "retrovisor". Atletas e líderes de alta performance entendem que olhar para trás não significa permanecer no passado, significa aprender.

Analisar a última performance, reconhecer erros, identificar padrões e respeitar o oponente são partes fundamentais da estratégia. Existe humildade para revisar a própria atuação antes de exigir novos resultados.

No ambiente corporativo, muitos profissionais querem dar o próximo passo sem analisar a própria trajetória. Desejam crescimento sem reflexão, cobram reconhecimento sem aprofundar a consciência sobre suas entregas e postura.

Isso cria um ciclo perigoso: a carreira passa a ser conduzida pela ausência, nunca pela construção.

O terceiro aprendizado que observo nos atletas de alto desempenho é sobre competir consigo mesmo. Os maiores competidores raramente estão obcecados apenas em vencer o outro, estão comprometidos em superar a própria marca e elevar continuamente seu nível de excelência.

O verdadeiro adversário, muitas vezes, é a acomodação.

No ambiente corporativo, profissionais emocionalmente maduros também entendem isso. Em vez de transformar a carreira em uma disputa permanente por validação externa, direcionam energia para a evolução consistente e o aprendizado contínuo, porque quem depende exclusivamente da comparação com os outros dificilmente encontra satisfação duradoura.

Naturalmente, isso não significa ignorar ambientes tóxicos, lideranças despreparadas ou empresas que negligenciam pessoas. A insatisfação legítima existe e deve ser acolhida, pois há organizações que adoecem talentos e culturas que sufocam potencial.

Mas este texto é sobre responsabilidade emocional. Assim como não é justo ser adoecido por culturas tóxicas e chefes despreparados, também não podemos responsabilizar as empresas pelo que somos e por como processamos nossas escolhas.

Nenhuma empresa consegue preencher vazios internos que pertencem ao indivíduo.

Quando alguém deposita no trabalho toda a sua validação, autoestima ou senso de valor, cria uma dependência emocional perigosa e perde a capacidade de reconhecer a própria evolução e assumir o protagonismo sobre o próprio crescimento.

O risco é transformar a carreira em um território permanente de escassez, uma busca interminável por reconhecimento externo, sem perceber que a aceleração desse processo também depende de consciência, maturidade e responsabilidade individual.

Se você se identificou, por onde começar?

1. Pare de medir sua evolução pelo olhar dos outros

Escolha um marco concreto da sua própria trajetória, algo que há dois anos você não sabia fazer, e reconheça esse avanço antes de cobrar o próximo. A régua mais honesta para medir crescimento é a sua própria história, não a carreira do colega ao lado.

2. Observe seu padrão de reação diante das conquistas

Na próxima vez que receber um reconhecimento, uma promoção ou um bom feedback, preste atenção no que acontece internamente.

Você consegue sustentar a satisfação por pelo menos alguns dias ou ela some rapidamente e já aparece uma nova insatisfação? Esse exercício simples de auto-observação é o primeiro sinal de consciência emocional.

A carreira não é corroída pela falta de oportunidades, mas pela incapacidade de reconhecer valor no caminho percorrido.

Nesta coluna, trarei reflexões sobre carreira, liderança, coaching e as principais tendências que impactam o mundo do trabalho. Sua participação é muito bem-vinda. Comente, envie sua pergunta ou fale comigo pelo Instagram @delaniasantosds. Aproveite também para se inscrever no canal do YouTube @delaniasantosds. Será um prazer ter você comigo nessa jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.